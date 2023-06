Luca Vetrone sbotta contro Nathaly Caldonazzo all’Isola/ “Ti ho vista, non sei corretta!”

Luca Vetrone “incastra” Nathaly Caldonazzo durante la notte: “Si è messa dietro il totem e…”

Le dinamiche di un reality come l’Isola dei Famosi sono strettamente legate dalla durezza delle condizioni di convivenza e al rapporto e collaborazione tra i vari naufraghi. Trovare l’intesa non è facile, considerando anche le difficoltà che mettono a dura prova i nervi e la quiete. Anche l’attuale edizione sta regalando “perle” sotto questo punto di vista, in particolare grazie a Luca Vetrone. Il giovane è arrivato più volte allo scontro verbale e dialettico con alcuni naufraghi, in particolare con Andrea Lo Cicero.

Nelle ultime ore – stando a quanto riportato da Biccy – Luca Vetrone si sarebbe scagliato contro un altro pilastro dell’attuale edizione de L’Isola dei Famosi. Nello specifico, la scorsa notte avrebbe palesato un discreto fastidio nei confronti di Nathaly Caldonazzo, rea di un comportamento a suo dire non gradito. “Ieri notte mi scappava e mi sono svegliato; avevo la vescica piena e mi sono messo a fare i bisogni e ho visto lei che si è allontanata e si è messa dietro al totem, come se non si volesse far vedere da nessuno“.

Luca Vetrone affronta Nathaly Caldonazzo all’Isola dei Famosi: “Ti sei presa il minestrone…”

Parlando con Gian Maria Sainato e Alessandra Drusian, Luca Vetrone è poi entrato nel merito della rivelazione su Nathaly Caldonazzo. “Io ho fatto finta di nulla, mi sono steso e ho visto che dopo due minuti è tornata alla pentola; l’ho osservata, si è presa della minestra, ha spostato la pentola e se n’è andata“. Secondo il giovane concorrente de L’Isola dei Famosi, l’attrice avrebbe commesso una sorta di “furto” con oggetto la minestra che dovrebbe essere chiaramente a disposizione di tutti. Tra l’altro, Luca Vetrone ha anche sottolineato come nel frattempo il fuoco si fosse letteralmente spento senza che lei intervenisse. A quel punto, il giovane ha deciso di affrontare direttamente Nathaly Caldonazzo.

“L’altra notte ho visto che sei andata lì e poi sei andata via; ti sei presa il minestrone lasciando il fuoco che si stava spegnendo. Almeno cerca di riaccendere il fuoco se lo usi“. Parte così Luca Vetrone nel confronto con Nathaly Caldonazzo all’Isola dei Famosi – come riporta Biccy – aggiungendo: “Volevo vedere che succedeva e sono rimasto ad osservarti”. Chiaramente, il giudizio del giovane è stato piuttosto perentorio senza trovare però una reale risposta da parte dell’attrice. “Non è corretto nei confronti di tutti andare di notte a mangiare e lasciare il fuoco mezzo spento”.











