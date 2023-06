Adoratamente Isola, pagelle Marchesa d’Aragona/ “Omaggio di Ilary Blasi a Berlusconi”

Ilary Blasi dà inizio alla semifinale de L’Isola dei Famosi 2023 con un omaggio al presidente Silvio Berlusconi. Seria e misurata con un outfit perfetto, ancora in total black: camicia e pantaloni slim in raso nero. I telespettatori assistono a un’entrata diversa dal solito. La conduttrice ha sempre fatto il suo ingresso con la musica di sottofondo del reality show, sorridente e piena di vita. Questa volta, Ilary Blasi nella semifinale de L’Isola dei Famosi 17 entra in silenzio e appare molto commossa, con i presenti in studio che applaudono.

“Prima di iniziare questa puntata volevo fare un ultimo applauso a Silvio Berlusconi”, queste le prime parole della padrona di casa. Inizia così un lungo applauso come omaggio all’ex Premier. Sullo schermo appare una sua foto e a fianco questa frase: “Tutta Mediaset abbraccia con amore e riconoscenza il fondatore Silvio Berlusconi”. Dopo il lungo applauso a lui dedicato, Ilary prende di nuovo la parola: “So che lui non si perdeva una puntata e, come ha ci ha invitato a fare il nostro editore, diamo inizio alla semifinale”.

ADORATAMENTE ISOLA, PAGELLE ISOLA DEI FAMOSI MARCHESA D’ARAGONA, CRISTINA SCUCCIA ATTENDE UN MESSAGGIO “DA FUORI”

Ma non c’è stato nulla di divertente ne interessante di cui poter ora disquisire, purtroppo. Tutto già visto e detto e ridetto. Marco battibecca con Vladimir, e Cristina Scuccia torna a parlare a L’isola dei Famosi 2023 della persona che l’aspetta fuori. “E’ una relazione che sta nascendo adesso, quindi è chiaro che mi venga il dubbio se sia ancora lì ad aspettarmi. E’ un sentimento bellissimo, ma non sono ancora abituata ad esternarlo, ho quel senso di pudore che mi porto anche dall’esperienza passata, è sempre difficile per me” dice la ex suora.

Ilary Blasi dallo studio comunica alla naufraga: “Abbiamo cercato un segnale da questa persona, una lettera, qualcosa, ma non ci siamo riusciti. Ci abbiamo provato, ma siamo fiduciosi che se arrivi in finale possa battere un colpo. Vogliamo fare un appello visto che siamo in semifinale?”, con la ex suora che precisa: “Capisco perchè io non volevo si parlasse di questo, ma se arrivasse un segnale mi farebbe molto piacere visto che le batterie si stanno scaricando”. Sul finale poi l’annuncio alla persona di cui è innamorata: “Se ti va di mandarmi un segnale mi farebbe molto piacere e mi darebbe molta carica, anche perchè non so sei ancora lì ad aspettarmi”. E dopo questo tristissimo appello francamente non mi resta altro che salutarvi, miei Adorati, con una massiccia dose di “desolazione”!

