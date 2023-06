Cristina Scuccia, appello al suo amore segreto all’Isola 2023/ “Mandami un segnale, mi darebbe carica”

Isola dei Famosi 2023, Cristina Scuccia e l’amore: “Parlarne è difficile“

Cristina Scuccia è tornata a parlare all’Isola dei Famosi 2023 del suo amore misterioso, della persona che le sta facendo battere il cuore ma di cui è ancora ignota l’identità. Nelle scorse ore la naufraga si è nuovamente aperta su questa love story segreta, mandando anche un messaggio alla sua dolce metà attraverso le telecamere dello show. Nella puntata di questa sera Ilary Blasi cerca nuovamente di indagare su questo amore, mostrando all’ex suora la clip che ripercorre le sue dichiarazioni su colui o colei di cui è innamorata.

Helena Prestes choc contro Cristina Scuccia: "Non hai niente di suora, diavolo!"/ "Dici bugie al pubblico"

“È un sentimento bellissimo, ma che ancora non sono abituata ad esternare, quindi mi emoziona. Ho anche quel senso di pudore che mi porto dalla mia esperienza passata, quindi parlarne così apertamente è difficile“, ha ammesso Cristina, emozionata al termine della clip. A seguire, tuttavia, viene gelata dalle parole di Ilary Blasi, che rivela come la persona amata al momento non si sia fatta ancora viva: “Noi abbiamo provato a cercare un segnale da parte di questa persona, un messaggio, una lettera, ma non ci siamo riusciti. Devo essere onesta. Ti dispiace?“.

Cristina Scuccia fidanzata: "Ecco com'è nato l'amore tra noi"/ "Mi manca tutto, le ho già detto di amarla"

Cristina Scuccia, l’appello all’amore misterioso: “Mandami un segnale“

Cristina Scuccia è apparsa dispiaciuta appresa questa amara verità, al punto che Ilary Blasi la convince a rivolgere un altro appello alla ‘persona speciale’: “Noi abbiamo provato, però siamo fiduciosi che magari, se dovessi arrivare in finale, possa battere un colpo. Magari facciamo un altro appello?“. La naufraga dell’Isola dei Famosi 2023 accetta e spiega: “Capisco magari il fatto che non sia arrivato un segnale perché non era previsto che parlassi di questo, quindi probabilmente l’altra persona non si sente pronta a farlo. Però se mi arrivasse un segnale, mi darebbe abbastanza carica“.

Cristina Scuccia al Grande Fratello Vip dopo l'Isola dei Famosi?/ La risposta dell'ex suora spiazza

E, a seguire, rivolge l’appello alla persona di cui sta sentendo mancanza, e che al momento resta ancora ignota: “In maniera anonima, cercando di rispettare i tempi di questa storia che ancora sta nascendo e quello che ci siamo detti: se ti va di mandarmi un segnale, io sono qui. Mi farebbe molto piacere, mi darebbe molta carica“.











© RIPRODUZIONE RISERVATA