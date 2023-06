Isola dei Famosi 2023, semifinale/ Diretta, eliminati e finalisti: Helena Vs Sainato, dure scelte e tre addii

Isola dei Famosi 2023, semifinale 16 giugno: chi sarà eliminato tra Helena e Gian Maria?

Dopo lo slittamento dovuto alla morte di Silvio Berlusconi, questa sera 16 giugno 2023 va in onda la semifinale de L’Isola dei Famosi. Le anticipazioni della puntata, che annuncerà i finalisti di questa edizione, ci svelano che sarà “una vera notte da eroi”. I naufraghi dovranno, infatti, affrontare prove molto complesse e prendere altrettanto difficili scelte. Solo la settimana scorsa è stata la volta di Luca Vetrone, costretto a tagliare la sua lunga chioma per ottenere cibo per se e per i compagni. Cosa avrà escogitato questa volta lo Spirito dell’Isola?

Al televoto questa sera ritroviamo Helena Prestes e Gian Maria Sainato: uno di loro sarà definitivamente eliminato. Riuscirà a salvarsi il modello campano o la discussa modella brasiliana?

Isola dei Famosi 2023, prove difficili e tre eliminazioni: chi conquisterà la finale?

Ricordiamo che a decidere chi tra Helena e Sainato dovrà abbandonare l’Isola è il voto dei telespettatori, espresso attraverso quattro canali: App Mediaset Infinity, Sito Web, Smart Tv, SMS. Questa però non sarà l’unica eliminazione prevista per le serata. La semifinale proclamerà infatti i nuovi finalisti, che andranno ad aggiungersi a Pamela Camassa, che ha già conquistato l’ambito traguardo la scorsa settimana.

Proprio Pamela verrà messa di fronte a una decisione importante che potrà cambiare il suo destino sull’Isola. Gli altri, invece, dovranno affrontare delle sfide che alla fine porteranno all’eliminazione di tre naufraghi.

Nuova sorpresa per Marco Mazzoli a L’Isola dei Famosi

Non mancheranno momenti di gioia e di sorpresa per i semifinalisti dell’Isola dei Famosi 2023. In particolare Marco Mazzoli sarà al centro di una nuova divertente sorpresa, organizzata con la complicità di Paolo Noise dallo studio e dell’amico speaker radiofonico Fabio Alisei, arrivato qualche giorno fa sulle spiagge dell’Honduras. Infine, spazio alle nuove nomination coordinate da Alvin. Ricordiamo che la finale de L’Isola dei Famosi 2023 andrà in onda lunedì 19 giugno e che è possibile seguire la diretta non solo su Canale 5 ma anche in streaming su Mediaset Infinity.

