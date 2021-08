Adriana Riccio, fidanzata Flavio Insinna/ Colpo di fulmine durante Affari Tuoi, poi..

Adriana Riccio è la fidanzata del famoso conduttore Flavio Insinna. Quest’ultimo è uno dei volti più apprezzati del panorama televisivo attuale, grazie anche al successo ottenuto con alcune trasmissioni di casa Rai. Citiamo tra le altre L’Eredità e Affari Tuoi. Da parecchio tempo il celebre presentatore fa coppia fissa con una simpatica donna di nome Adriana, la quale fino a questo momento ha preferito rimanere alla larga dal mondo della tv e dello spettacolo, optando per il massimo riserbo.

Da noi a ruota libera, Il meglio/ Anticipazioni e ospiti 29 agosto: Insinna e Mentana

Infatti anche curiosando in rete, sono davvero scarse le informazioni sulla vita privata della fidanzata di Flavio Insinna. Evidentemente, la coppia, ha preferito proteggere la propria storia dai rumors del gossip o più in generale dal chiacchiericcio mediatico.

Adriano Riccio, fidanzata Flavio Insinna: cosa sappiamo su di lei

Come dicevamo non sono moltissime le informazione su Adriana Riccio. Sappiamo però che la fidanzata di Flavio Insinna è di origini venete e che è nata nel 78. La dolce metà del conduttore è una grande appassionata di sport e pratica boxe e taekwon do, discipline che divulga e insegna nel ruolo di insegnante ed istruttrice. Una curiosità che aleggia sulla coppia è quella riguardante il primo incontro.

"Claudia Gerini e Simon Clementi si sono lasciati"/ Lui paparazzato con un'altra...

Secondo alcune indiscrezioni e voci di corridoio Flavio e Adriana si sarebbero conosciuti all’interno dello studio di Affari Tuoi quando la donna ha partecipato proprio come concorrente in rappresentanza della sua regione, il Veneto. Dunque tra Adriano Riccio e Flavio Insinna sarebbe scattato immediatamente il colpo di fulmine. E il fatto che i due stiano ancora insieme, dimostra che la loro storia d’amore procede a gonfie vele.

LEGGI ANCHE:

Fabrizio Corona “Fedez sfigato ce l'hai con la Chiesa”/ “Fanc**o, che rivoluzione è?”

© RIPRODUZIONE RISERVATA