Adriana Riccio, fidanzata Flavio Insinna/ “Da lei non vorrei solo prendere…”

Flavio Insinna sarà ospite oggi di Francesca Fialdini a “Da Noi…A Ruota Libera”. Sarà questa l’occasione per parlare della sua vita privata? Difficile che il conduttore violi la regola che sembra essersi dato. Sono in fatti rarissime le occasioni che hanno visto il presentatore de L’Eredità parlare della sua dolce metà, Adriana Riccio. Sebbene molti telespettatori non ne siano a conoscenza, infatti, Flavio Insinna ha ormai da quasi quattro anni una fidanzata o, meglio ancora, una compagna di vita. Curioso che a questo profilo così riservato corrisponda un contrappasso molto…”mediatico”. Sì, perché il colpo di fulmine tra Flavio Insinna e Adriana Riccio è nato proprio davanti alle telecamere, precisamente durante una puntata del programma Affari Tuoi, dove la donna era in rappresentanza della sua regione, il Veneto.

Chi è Adriana Riccio, fidanzata Flavio Insinna

Ma cosa sappiamo di Adriana Riccio? In realtà poco! Tra le informazioni in nostro possesso quelle per cui la fidanzata di Flavio Insinna è una grande amante dello sport, soprattutto boxe e taekwondo, praticato anche a livello agonistico. Ci sono le nozze o dei figli nel loro futuro? Parrebbe di no. Flavio Insinna in passato si è espresso dicendo di non volere mettere sù famiglia poiché troppo impegnato con il lavoro, ma non è escluso che un giorno possa cambiare idea. Ciò non vuol dire che Flavio Insinna e Adriana Riccio non si amino. In un’intervista di qualche tempo fa ad “Oggi”, il conduttore svelò: “Adriana è una donna che mi dà una forza che non riesco a definire. Irradia una cosa che emana solo lei, emana una luce. Grazie a lei ora sono pacificato con me stesso. Sa qual è la cosa che più vorrei? Non sono al livello di Adriana, non lo sarò mai, ma vorrei che un pochino del mio sorriso arrivasse a lei. Non vorrei essere la parte che prende e basta“.

