L’agenzia pubblicitaria con sede a Bologna Alternative Group ha recentemente dato il via ad un sodalizio con il brand Arredissima che nel corso dei prossimi mesi si tradurrà in una serie di spot televisivi che vedranno come protagonista – niente meno – che l’amato conduttore televisivo Flavio Insinna: un sodalizio – tecnicamente – già iniziato qualche mese fa con il primo spot della serie ‘Arredissima, dove la vita è issima‘ che ha riscosso un grande successo alla base dei rinnovati accordi tra le due società; il tutto ovviamente con lo stile unico e creativo che contraddistingue i lavori firmati da Alternative Group.

Dal conto suo, Flavio Insinna è stato in grado di mettere tutto se stesso nell’ultima fatica di Alternative Group reimprovvisandosi intervistatore in una serie di brevi scambi – sempre giocosi e che sono diventati il materiale di partenza per i nuovi spot – con i clienti e i dipendenti di Arredissima ai quali ha posto domande insolite ed ironiche con l’entusiasmo che lo contraddistingue e che ci siamo abituati a vedere in ogni suoi apparizione sul piccolo schermo per questo o quell’altro programma; il tutto con un ispirato stile simile al famosissimo ‘Carosello’ che andava in onda qualche decennio fa.

I nuovi spot Arredissima autoprodotti da Alternative Group con Flavio Insinna testimonial

I nuovi spot Arredissima di Alternative Group potranno essere apprezzati ogni lunedì e sabato sera – a partire dalle 18:30 – negli intervalli televisivi del quiz a premi (ovviamente condotto dallo stesso Flavio Insinna) ‘Famiglie d’Italia‘ che va in onda sull’emittente La7; mentre nel frattempo rimangono ancora in programma i precedenti spot dell’agenzia bolognese che – purtroppo – non vedevano come testimonial Insinna.

Interessante notare che anche in questa occasione Alternative Group è stato in grado di gestire personalmente ogni singolo aspetto produttivo e distributivo dei nuovissimi spot Arredissima grazie alle sua divisioni che hanno curato l’aspetto creativo (con il Group vero e proprio), quello produttivo (con la regia di Luigi Zanolio coadiuvata dalla divisione Production) e quello distribuito con la sezione Media che si è occupata della programmazione annuale delle pubblicità del brand di arredamento.

