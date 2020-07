Adriana Riccio, fidanzata Flavio Insinna/ Ecco come si sono innamorati

Adriana Riccio e Flavio Insinna si sono conosciuti nel backstage dello storico programma del conduttore. Parliamo del 2016, quando Adriana ha partecipato ad Affari tuoi in qualità di concorrente: a quanto pare fra i due è nato subito il colpo di fulmine e non si sono mai più separati. Per quanto riguarda il gioco, la concorrente del Veneto si è portata a casa 36 mila euro e una freccia di Cupido. Adriana ha dato inoltre la possibilità ad Insinna di credere di nuovo nell’amore, dopo la rottura con l’autrice televisiva Mariagrazia Dragani. Fra i due si sarebbe dovuto celebrare il matrimonio, ma alla fine la coppia si è fratturata prima dell’arrivo all’altare. Ancora oggi non ne conosciamo i motivi, ma di certo la Riccio ha rimesso in moto la macchina romantica del presentatore. “Non sono fidanzato e sono sereno, ciò non toglie che se mi si presentasse l’occasione giusta la coglierei ben volentieri”, aveva detto lui poco prima di conoscere Adriana, “la verità è che sono un tipo un po’ complicato”.

Adriana Riccio, fidanzata Flavio Insinna: cosa sappiamo di lei?

Adriana Riccio è ormai conosciuta dai fan di Flavio Insinna: di lei però sappiamo ancora molto poco, a parte che è una campionessa di Taekwondo. Il motivo di tanto silenzio è da ricercare nella volontà di entrambi di tenere i riflettori mediatici lontani dalla loro storia d’amore. Non è un caso infatti se i due hanno nascosto la loro relazione per ben un anno, prima che Dagospia rivelasse tutto sul proprio sito. Oggi, sabato 4 luglio 2020, Flavio Insinna sarà uno degli ospiti che vedremo a 20 anni che siamo italiani, in replica su Rai 1. Non ci sarà traccia della Riccio, ovviamente, che da quanto ne sappiamo potrebbe ancora vivere nella sua cittadina d’origine, Merano. Non sono emersi infatti rumors riguardo ad una loro possibile convivenza, anche se è facile credere che prima o poi la coppia sceglierà di fare un passo decisivo per portare la loro relazione allo step successivo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA