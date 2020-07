Adriana Riccio, fidanzata Flavio Insinna/ Quarantena insieme e…

Adriana Riccio è la donna che è riuscita a conquistare il cuore di Flavio Insinna. Riservata esattamente come il conduttore dell’Eredità, Adriana Riccio non appare mai in tv e continua a condurre la sua vita lontano dalle luci dei riflettori. Amante dello sport essendo un’atleta esperta in taekwondo, di Adriana si sa davvero poco se non che è una veneta doc e ha partecipato ad Affari Tuoi nel 2016 dove avrebbe conosciuto proprio il conduttore con cui si sarebbe fidanzata poco dopo. Insinna che non ama parlare della sua vita privata, non ha mai raccontato nulla della sua storia d’amore e gli stessi fans rispettano questa sua scelta. Con Adriana, il conduttore avrebbe trascorso la quarantena uscendo per andare a lavoro dopo la riprese delle puntate dell’Eredità.

ADRIANA RICCIO E FLAVIO INSINNA: UN AMORE RISERVATO

Un amore nato e vissuto in punta di piedi quello tra Adriana Riccio e Flavio Insinna che, lontano dalle telecamere, vivono una normale e tranquilla relazione. Della donna che ha conquistato il cuore del conduttore, infatti, si sa poco e niente. L’estate 2020, tuttavia, potrebbe essere quella della svolta del loro rapporto. Insieme da un po’ di tempo, decideranno di dare il via ad importanti progetti di vita? A 55 anni, il conduttore deciderà che è arrivato il momento di diventare papà? In attesa di novità, Insinna è pronto a godersi l’estate dopo il lockdown accanto alla donna di cui si è innamorato e che lo rende sereno e felice.



