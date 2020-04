Adriana Riccio, fidanzata Flavio Insinna/ Il Taekwondo l’allontana dallo spettacolo

Pubblicità

Adriana Riccio ha ormai un posto importante al fianco del fidanzato Flavio Insinna, anche se la 40enne di Merano non fa parte del mondo dello spettacolo. Da quanto sappiamo, lavora come istruttrice di Taekwondo ed ha partecipato ai Mondiali, dove ha vinto una medaglia di bronzo. Poche notizie insomma e del resto lo stesso Insinna non è mai stato di manica larga nel parlare della sua vita privata. Sembra però che il loro primo incontro sia avvenuto qualche anno fa, durante una puntata di Affari Tuoi in cui Adriana partecipava come concorrente. Il merito della fuoriuscita di notizie è del giornalista Alberto Dandolo, che per primo tuttavia ha ventilato la possibilità che in realtà il fidanzamento non sia reale. “Siamo sicuri che dietro questo mitologico ‘fidanzamento’ non ci sia lo zampino di qualche addetto stampa con la passione per il prosecco che sta cercando di riabilitare mediaticamente (ma maldestramente) il fumantino conduttore”, ha scritto all’epoca. Adriana infatti è spuntata nella vita di Insinna in un momento particolare, ovvero quando il conduttore è finito nella bufera mediatica per via dei fuori onda di Affari Tuoi diffusi da Striscia la Notizia. In quel periodo e per un paio di stagioni, Flavio si è ritrovato su Rai 3, per tornare solo alla scomparsa dell’amico Fabrizio Frizzi.

Adriana Riccio, fidanzata Flavio Insinna: il conduttore è di nuovo sereno

Adriana Riccio ha ridato la serenità a Flavio Insinna, distrutto dalla fine del suo rapporto con Mariagrazia Dragani. I due infatti avrebbero dovuto sposarsi quattro anni fa, ma dopo aver annunciato le nozze e fatto le pubblicazioni, hanno fatto marcia indietro. Non abbiamo mai saputo i motivi di questa scelta, ma presto nella vita di Insinna è spuntata la Riccio. “Non sono fidanzato e sono sereno”, aveva detto poco tempo prima il conduttore, “ciò non toglie che se mi si presentasse l’occasione giusta la coglierei ben volentieri. La verità è che sono un tipo complicato”. E le cose sono andate proprio così. Purtroppo i fan rimarranno a bocca asciutta: la bella Adriana, dai capelli mori e mossi, tiene molto alla sua vita privata. Tanto che è impossibile vederla al fianco di Insinna sui social e le foto insieme iniziano a scarseggiare sempre di più. Oggi, 26 aprile 2020, Flavio Insinna sarà uno degli ospiti di Domenica In, in collegamento da Roma. Dirà qualcosa di più sulla compagna oppure ancora una volta preferirà lasciare all’oscuro il suo pubblico?



