ADRIANA RUSSO/ “Se potessi tornare indietro sposerei Pippo Baudo” (Storie Italiane)

Adriana Russo è una delle ospiti del salotto televisivo di “Storie Italiane“, il programma di attualità e cronaca rossa condotto da Eleonora Daniele su Rai1. In occasione dell’83esimo compleanno di Pippo Baudo che, proprio questa sera sarà celebrato in una serata evento dal titolo “Buon compleanno Pippo“, la Daniele ha pensato bene di ospitare una ex fidanzata del popolare ed amatissimo conduttore televisivo. Si tratta di Adriana Russo, attrice e cantante che in passato è stata legata a Baudo. Un amore importante e passionale che stava per concludersi in un matrimonio, a cui la stella nascente del cinema italiano ha rinunciato per la carriera. A rivelarlo è stata proprio la Russo, che parlando della sua storia con Pippo Baudo ha detto: “se potessi tornare indietro, si lo sposerei”.

Adriana Russo e Pippo Baudo: “Tanti auguri Pippo, ti voglio bene”

Non ha peli sulla lingua Adrian Russo ospite di Storie Italiane su Rai1. L’attrice e cantante italiana ha raccontato di avere un rimpianto: quello di non aver sposato Pippo Baudo. “Mi sono pentita, ero giovanissima, avevo 23/24 anni” ha raccontato la donna, che quando aveva 23/24 ha vissuto una storia d’amore con il principe della televisione italiana. All’epoca entrambi erano giovanissimi e l’attrice stava vivendo un momento di grandissimo successo e popolarità. “Le circostanze, la popolarità che mi era caduta addosso mi avevano spaventato” ha detto la Russo che, parlando della storia con Pippo Baudo, ha precisato : “fino a quando la nostra storia è stata nascosta è stata idiallica, poi la popolarità ha fatto si che fosse difficile da gestire”. Non solo attrice, ma anche cantante come testimonia il breve filmato in cui si vede Adriana cantare il brano “Se perdessi te” scritta da Cristiano Malgioglio. “In quel video ero magrissima” – commenta Adriana, che ricorda anche Gianni Versace: “il vestito era di Gianni Versace, andai nel suo atelier e mi diede questo bellissimo vestito fucsia”. Sul finale non potevano mancare gli auguri al suo amato Pippo Baudo nel giorno del suo 83esimo compleanno: “Tanti auguri Pippo, ti voglio bene, ciao”.

