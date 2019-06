Buon compleanno Pippo Baudo/ Ospiti e diretta: da Fiorello a Laura Pausini e Giorgia

PIPPO BAUDO FESTEGGIA 83 ANNI: LO SPECIALE DI RAI 1

Venerdì 7 giugno, la Rai celebra un grande evento: il compleanno di Pippo Baudo. Il pioniere della televisione italiana, il conduttore storico della televisione di Stato che, nel corso della propria carriera ha portato in tv tantissimi programmi scoprendo anche nuovi talenti, compie 83 anni. Un evento importante per Pippo Baudo che, avendo trascorso la maggior parte della propria vita in tv, festeggerà insieme al proprio pubblico e a tantissimi amici che, nel corso degli anni, hanno incrociato la propria strada con quella di Baudo. Alla festa di Pippo Baudo, infatti, parteciperanno personaggi del mondo della televisione e della musica che hanno cominciato la propria carriera anche grazie a Pippo.

TUTTI GI OSPITI PRESENTI A BUON COMPLEANNO PIPPO BAUDO

Quali amici festeggeranno gli 83 anni di Pippo Baudo? Negli studi Fabrizio Frizzi di Roma saranno presenti molti artisti famosi come Fiorello, Jovanotti, Albano e Romina Power, Giorgia, Michelle Hunziker, Gigi D’Alessio, Tullio Solenghi, Massimo Lopez, Anna Tatangelo, Lorella Cuccarini, Giancarlo Magalli, Ficarra e Picone, Laura Pausini. Tutti gi invitati di Baudo ripercorreranno con lui le tappe principali della sua lunga e strepitosa carriera, ricorderanno aneddoti e si esibiranno da vivo insieme a’orchestra diretta dal maestro Bruno Biriaco.

BUON COMPLEANNO PIPPO BAUDO: I RICORDI DEL CONDUTTORE

Sono tante le trasmissioni che Pippo Baudo ha condotto nel corso degli anni, ma qual è quella a cui è più legato? Sicuramente Novecento, trasmissione televisiva andata in onda dal 2000 al 2010 con quattro edizioni. “Il mio programma del cuore è Novecento, riuscimmo a coniugare cultura e spettacolo. Era inizialmente un esperimento nel pomeriggio di Rai3 ed è diventata una grande trasmissione. Tutti i più grandi venivano ospiti spontaneamente”, ha raccontato Baudo ai microfoni dell’Ansa. E sulla serata evento dedicata al suo compleanno, ha detto: “Sarà una festa con tanti ospiti, tantissimi. Purtroppo non tutti perché il posto non c’era dalla ristrettezza del tempo” .



