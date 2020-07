Adriana Volpe attacca Magalli: “bassezza umana”/ “Ossessionato da me, ma…”

Adriana Volpe si scaglia contro Giancarlo Magalli in una lunga intervista rilasciata ai microfoni di Tv Sorrisi e Canzoni. A scatenare la dura reazione della conduttrice di “Ogni mattina” è stato un post, poi cancellato, con cui Magalli, negli scorsi giorni, ha ironizzato sugli ascolti della trasmissione che la Volpe conduce tutti i giorni su Tv8. Adriana Volpe, così, è tornata sull’argomento sfogandosi così ai microfoni di Tv Sorrisi e Canzoni. “Non ne posso più…Ancora un attacco in un momento in cui lui non va nemmeno in onda e dovrebbe starsene in campagna e rilassarsi…Le sue parole sono inqualificabili e non fanno altro che mostrare la sua bassezza umana…”, ha confessato la conduttrice che, dopo l’addio alla Rai e l’avventura nella casa del Grande Fratello Vip ha deciso di ricominciare da Tv8 diventando la padrona di casa della fascia mattutina.

ADRIANA VOLPE: “SONO IL CHIODO FISSO DI GIANCARLO MAGALLI”

Adriana Volpe si toglie qualche sassolino dalla scarpa nei confronti di Giancarlo Magalli. Tra i due, la querelle è iniziata quando, entrambi, conducevano I Fatti Vostri. Nonostante le strade professionali si siano separate da tempo, tuttavia, si continua a parlare del rapporto tra i due. A Tv Sorrisi e Canzoni, così, la conduttrice, alla luce della frecciatina di Magalli sugli ascolti di Ogni Mattina, ha confessato: “Sono il suo chiodo fisso, la sua, ormai, è un’ossessione…Ma quello che non ho proprio digerito è stata la faccina con l’invito a stare zitta…Una mancanza di rispetto nei miei confronti e di tutti quelli che lavorano con me…”. Infine, dopo aver spiegato di non essere affatto preoccupata per gli ascolti, Adriana Volpe lancia un’ultima stoccata a Magalli chiedendosi come mai sia così preoccupato degli ascolti di Ogni Mattina: “Mi chiedo perchè se ne preoccupi lui invece di pensare ai suoi, come Demo Morselli e Roberta Morise, che non saranno più al suo fianco ne I Fatti Vostri in Autunno…”.



