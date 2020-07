Adriana Volpe Vs haters: “Sto bene, fattene una ragione”/ Il web: “Tutta finzione”

Adriana Volpe nel mirino degli haters su Instagram per un video in cui sfoggia la propria bellezza, ma anche il proprio sorriso. Rilassata e serena, la conduttrice si gode il weekend di relax prima di tornare al lavoro conducendo il programma “Ogni mattina”, in onda dal lunedì al venerdì su Tv8. Felice della nuova avventura professionale e della propria vita privata, Adriana Volpe condivide con i fans un momento di felicità, ma a detta di qualche utente, la realtà sarebbe diversa. “È tutta una finzione, si vede lontano un miglio che non è serena” ha scritto un utente. E altri hanno aggiunto: “Parlava sempre di famiglia ma si mostra sempre sola sui social. Chi le ha creduto ha smesso di crederle”, “La tv l’ha fatta fuori tanti anni fa… È oggi cerca di ricominciare da una piccola TV, con pessimi ascolti. Certo che non è serena”.

ADRIANA VOLPE REPLICA AGLI HATERS SUI SOCIAL

I messaggi degli haters non sono passati inosservati ai fans di Adriana Volpe e alla stessa conduttrice che ha deciso di replicare prontamente mettendo tutti a tacere. “Fattene una ragione, io sto bene, sono felice e ti consiglio di sorridere alla vita. Essere astioso con il mondo non porta a niente. E gioia sia anche per te”, ha scritto la conduttrice che, dopo l’avventura vissuta nella casa del Grande Fratello Vip è stata al centro del gossip per la crisi con il marito Roberto Carli, oggi superata. Negli scorsi giorni, infatti, si sono scambiati anche delle dolci parole in occasione del loro anniversario di nozze. Tutto sereno, dunque, nella vita della conduttrice che trascorrerà un’estate di lavoro.



© RIPRODUZIONE RISERVATA