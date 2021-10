Adriana Volpe attacca Sonia Bruganelli e Magalli/ “Pronti a infangare senza pensare alle conseguenze”

La polemica scoppiata qualche puntata fa tra Adriana Volpe e Sonia Bruganelli prosegue anche all’esterno del Grande Fratello Vip. La lite tra le due opinioniste è scoppiata quando Sonia Bruganelli immortala una sua serata insieme a Giancarlo Magalli postandolo su Instagram, sapendo gli screzi avuti da parte della sua collega con l’uomo, negando che ci sia un intento malevolo nel suo atteggiamento, ma Magalli ha smentito la donna: “Lei ha voluto fare la foto per provocare Adriana”.

In un’intervista a Chi Adriana Volpe ha detto: “La versione finale è quella che ho sempre sostenuto io: Sonia è troppo intelligente per non sapere il significato, l’effetto e cosa avrebbe innescato quel post. Ne parlo serenamente, Sonia ha avuto una caduta di stile, visto che ha fatto tutto lei: ha provocato facendo quel post, ma ha sostenuto per una settimana una tesi che è stata poi smentita”.

Adriana Volpe contro Sonia Bruganelli: “Le bugie hanno le gambe corte”

La vicenda accaduta qualche settimana fa ha scosso profondamente Adriana Volpe che ha ribadito: “Le bugie hanno le gambe corte: quello che è accaduto è stata l’occasione per confrontarci. E da signora aggiungo: per conoscerci meglio. […] Io cerco di instaurare un rapporto con le persone che ho accanto, soprattutto quando devi fare un percorso lungo. La cosa che più mi ha ferita in questa vicenda è quando ha scritto sotto un suo post: Non sono una sua amica. Io ho fatto di tutto per raccontarmi a cuore aperto, ho aperto le braccia ma questo non è bastato”.

Un brutto colpo quello sferratole da Sonia Bruganelli, ma Adriana Volpe adesso ha detto di avere tutto più chiaro: “Ora che abbiamo capito le nostre nature, messe a nudo, spero che si possa iniziare un percorso condiviso”. Durante le spiegazioni della Bruganelli, Adriana Volpe si è dilettata in una scena pittorica mangiando dei popcorn: “Volevo vedere che cinema si sarebbe inventata”. L’opinionista poi, parlando della sua collega ha detto: “Nulla la scalfisce, appare una donna solida che non traballa neanche quando prende delle bordate mediatiche come quelle di questi giorni. Sa trarre forza dalla sua famiglia, credo sia una splendida mamma”.



