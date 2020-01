Adriana Volpe contro Giancarlo Magalli/ “Me ne ha fatte tantissime” (Grande Fratello VIP)

Adriana Volpe si sta rivelando una delle sorprese di questo Grande Fratello VIP 4. La ex conduttrice Rai nelle ultime ore all’interno della casa si è lasciata andare ad una serie di confidenze con Barbara Alberti parlando proprio del suo “nemico” Giancarlo Magalli. Un rapporto complicato quello tra la Volpe e Magalli che sono arrivati a farsi la “guerra” anche in tribunale. Così la Volpe ha deciso di raccontare alla scrittrice cosa è davvero successo tra lei e il conduttore de I Fatti Vostri. “Qualcuno potrebbe non essersene accorto, ma negli anni ne ha fatte tantissime…Con lui ho lavorato 7/8 anni…Sono stata l’unica a durare così tanto al suo fianco…” ha detto la Volpe che ha risposto anche alla domanda della Alberti che le ha chiesto come mai, visto i rapporti conflittuali, Magalli abbia deciso di lavorarci tutti quegli anni. “Secondo me dopo che uno vede che i programmi perdono share per la tanta concorrenza allora ha un po’ abbozzato, ma poi ha ripreso a dire: ‘io con questa non lavoro più…” è stata la risposta della Volpe.

Adriana Volpe VS Giancarlo Magalli: “l’ho querelato”

L’attacco di Adriana Volpe a Giancarlo Magalli non è terminato, visto che la conduttrice ha anche raccontato: “ovviamente dopo che ha iniziato a chiedere la mia sostituzione i rapporti tra noi si sono deteriorati…”. Sta di fatto che le richieste di Giancarlo Magalli alla Rai sono state poco dopo approvate visto che la Volpe ha lasciato I Fatti Vostri per approdare a “Mezzogiorno in Famiglia”. Una decisione che non è piaciuta alla conduttrice che si è mossa per via legali: “appena ho saputo di questa decisione ho fatto una querela…”. Cosa succederà adesso dopo le dichiarazioni della Volpe?

