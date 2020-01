GIANCARLO MAGALLI/ “Roberta Morise? Lei fa squadra”, frecciatina ad Adriana Volpe?

Dopo l’ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip 4 di Adriana Volpe tutto il pubblico è in attesa del nuovo capitolo della faida che la vede opposta a Giancarlo Magalli. I due, dopo aver condiviso per anni il salotto de I Fatti Vostri su Rai Due, hanno preso a darsele verbalmente di santa ragione, con gli strascichi di questa disfida che sono arrivati addirittura nelle aule di tribunale. Lo scorso maggio il Tribunale di Milano, come riportato da Dagospia, ha infatti deciso il rinvio a giudizio di Magalli per diffamazione nei confronti di Adriana Volpe. Era stata la conduttrice a ricorrere ad un avvocato in seguito a un’intervista rilasciata dal collega al settimanale Chi nel novembre del 2017, nella quale Magalli aveva utilizzato delle parole molto dure nei confronti della Volpe. Sarà per questo motivo che Adriana non ha ancora decido di parlare apertamente di questa vicenda?

GIANCARLO MAGALLI: FRECCIATINA AD ADRIANA VOLPE?

La scelta di non aprire il capitolo “Magalli” da parte di Adriana Volpe potrebbe essere giustificato dalla volontà della presentatrice di lasciare fare il proprio corso al procedimento nei confronti dell’ex collega senza aggiungere nuova carne al fuoco o prestando il fianco a possibili azioni legali dello storico volto di Rai Due. Fatto sta che il conduttore, all’epoca della notizia del rinvio a giudizio, ha voluto precisare che “a seguito di querela proposta da quella persona (Adriana Volpe, ndr), il Pubblico Ministero, cioè colui che dovrebbe sostenere l’accusa, ha chiesto l’archiviazione per inconsistenza dei fatti…Quella persona (sempre la Volpe, ndr) ed i suoi avvocati hanno fatto opposizione all’archiviazione ed il Giudice per le Indagini Preliminari ha negato l’archiviazione, rimettendo la decisione su un eventuale giudizio al Giudice per le Udienze Preliminari. Quindi non è affatto certo che ci sarà un processo e, se dovesse esserci, non si sa come potrebbe finire, dato che la pubblica accusa non lo voleva nemmeno fare (…)“. Quel che è certo è che tanto Magalli quanto la Volpe sembrano essere contenti ora che sono separati. Adriana al Grande Fratello Vip, Giancarlo nel salotto de I Fatti Vostri dove ha trovato una collega di conduzione come Roberta Morise che stima: “Ho accanto una conduttrice che sa fare squadra. Per esempio, finita la puntata, pranziamo insieme al ristorante“. Se non è una frecciatina questa…

