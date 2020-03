Adriana Volpe/ “Convinta che Roberto Parli mi stesse lasciando, poi…” (Grande Fratello Vip)

Adriana Volpe ha rivelato un altro dettaglio della sua vita privata al Grande Fratello Vip 4. Sulla scia del racconto di Teresanna Pugliese, anche la conduttrice ha scelto di condividere con il gruppo di concorrenti alcuni particolari sulla proposta di matrimonio ricevuta da Roberto Parli. “Ero convinta che mi stesse lasciando”, ha svelato Adriana, “lui si aspettava la classifica risposta ‘Ci devo pensare’“. Roberto infatti non avrebbe fatto alcun gesto romantico nei suoi confronti, tanto che la Volpe ha finito per preoccuparsi sempre di più. Quando però ha capito quali fossero le sue reali intenzioni, ha subito risposto ‘sì’ senza esitazioni. Clicca qui per guardare il video di Adriana Volpe. In queste ore, Parli si sta invece difenderndo dagli attacchi di alcuni haters, per via di un’incomprensione nata nei giorni scorsi. In un’intervista rilasciata a Chi, il marito della Volpe ha manifestato il suo disappunto per la voce che ruota attorno alla conduttrice e al suo legame con Andrea Denver. Si parla tanto di un flirt in corso e Parli ha sottolineato di aver chiesto alla moglie, prima del suo ingresso nella casa, di tenerlo fuori dal gossip. “Adriana è grande abbastanza, è lei che deve ricordarsi di avere un marito e una figlia”, ha detto al settimanale, “Forse dentro la percezione di ciò che vediamo fuori è diversa, ma è per questo che le ho scritto, per proteggere lei e la nostra famiglia dai giudizi altrui”. Ormai sotto pressione, Parli ha deciso di raggiungere la Svizzera con la figlioletta Gisele per distrarsi dal turbine di articoli con titoloni. Questo però non sminuisce il suo amore nei confronti di Adriana, che sostiene a spada tratta. “Ho notato che l’ironia sul web non viene ben compresa e che ogni occasione è buona per fare sterile polemica”, dice nell’ultimo post su Instagram, “quindi per ora non pubblicherò nulla a riguardo e toglierò i commenti. In tutto questo… forza Adry”. Clicca qui per leggere il post di Roberto Parli.

Adriana Volpe, Grande Fratello Vip: un sorriso che scalda

Il sorriso di Adriana Volpe è in grado di scaldare l’intera casa del Grande Fratello Vip 4 e anche per questo gli spettatori stanno supportando sui social la sua partecipazione al reality. Molti la giudicano perfetta, sempre impeccabile anche durante le battute ironiche con Andrea Denver. Dentro la conduttrice però esiste anche un forte dolore, di cui ha voluto parlare durante un confessionale. In seguito all’incontro con Roberto Parli, la Volpe ha deciso di sposarsi e ha scoperto poco dopo di essere in dolce attesa. “A settembre 2010 finalmente la bella notizia”, racconta, “eravamo felicissimi. Arrivata la decima settimana, ho chiesto a Roberto di accompagnarmi a fare la visita ginecologica per fargli sentire quello che io avevo sentito: il battito cardiaco. Non vedevo l’ora. Continuavo a dirgli: ‘Adesso Roby lo senti e sarà bellissimo’. Adesso lo senti, adesso lo senti, ma non si sentiva mai”. Adriana ha ripercorso così i momenti drammatici in cui ha realizzato che il bambino che portava in grembo non c’era già più. “C’era questo silenzio assordante”, ha sottolineato, “così abbiamo appreso che quel cuoricino aveva smesso di battere. Che notte, non ci volevo credere. Il baratro. Ti senti svuotata e pensi ‘Perchè?'”. Alcuni mesi più tardi però la Volpe è rimasta di nuovo incinta, questa volta di Gisele. “Auguro a tutti di provare questa gioia”, ha detto, “perchè lì capisci che cos’è l’amore assoluto”. Per quanto riguarda il gioco, la Volpe invece ha avuto un nuovo confronto con Antonella Elia. Quest’ultima ha approfittato delle recenti liti per mettere i puntini sulle i con l’amica, con cui ha avuto da ridire diverse volte. “Tu sei istintiva, stai calma un po’ poi attacchi”, le ha detto la conduttrice sottovoce, “tu ti sei chiarita con Patrick e non ti sei voluta chiarire con me e Montovoli”. Antonella le ha rivelato di aver vissuto male la distanza dei due amici, tanto da considerarla come una pugnalata al cuore. “Io ti ho abbracciata, ti ho detto ‘Respira’, non ricordi?”, le ha fatto presente la Volpe, smentendo il fatto di non essere andata a consolarla. Antonella però non comprende come mai la presentatrice sia sempre dalla parte dei suoi nemici e che non prenda mai le sue difese in modo eclatante. Clicca qui per guardare il video di Adriana Volpe e Antonella Elia.

