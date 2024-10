Pierluigi Diaco non perdona, anzi, si è addirittura vendicato contro Adriana Volpe dopo la sua ospitata a Verissimo. Il motivo? Non avrebbe gradito le sue parole. In base alle ultime indiscrezioni, il conduttore avrebbe preso la decisione di non far partecipare Adriana a Bella Ma e il pubblico si è subito chiesto il motivo di una scelta così radicale dopo pochi giorni dall’annuncio sulla sua presenza nel programma. I telespettatori si sono dunque chiesti perchè Adriana Volpe è assente a Bella Ma? Dopotutto, al lunedì eravamo soliti vederla allo show di Diaco!

Dietro a questa decisione inaspettata spunta l’ospitata della conduttrice a Verissimo da Silvia Toffanin, davanti alla quale si è aperta raccontando dettagli intimi della sua vita, come ad esempio il nuovo amore e la pace con Giancarlo Magalli dopo una furibonda litigata durata per mesi. A lanciare le prime ipotesi sull’assenza di Adriana Volpe a Bella Ma è stato Davide Maggio, che ha spiegato che Pierluigi Diaco si sarebbe infastidito dal fatto di non avere l’esclusiva di quanto ha raccontato la conduttrice in studio su Canale 5 da Silvia Toffanin.

Pierluigi Diaco non ospita Adriana Volpe a Bella Ma, tra le ipotesi quella del mancato ruolo da “paciere” tra Magalli e la conduttrice

Pierluigi Diaco voleva lo scoop con Adriana Volpe? A quanto pare sì, ma per ora sono solo indiscrezioni e nessuno dei due conduttori ha ancora svelato il perchè dell’assenza della famosa presentatrice a Bella Ma. Ma non è finita qui! Alcuni tra i telespettatori sostengono invece che il desiderio di Pierluigi Diaco era quello di essere il primo a far riconciliare Magalli con Adriana Volpe, e che quindi si sarebbe sentito escluso da questo ruolo di paciere, ma anche in questo caso, nessuna conferma o dichiarazione da parte dei diversi interessati.

Resta il fatto che Pierluigi Diaco ha deciso di non ospitare Adriana Volpe. Ma cosa sarà successo di così grave a Verissimo? Si sa, Silvia Toffanin è molto brava a far uscire le confessioni più intime, e pare che stavolta abbia fatto bene il suo lavoro anche con Adriana Volpe, a discapito di Diaco che ci è rimasto parecchio male per non essere stato lui a riappacificare i due ex collaboratori. Durante l’intervista a Canale 5, la Volpe avrebbe parlato di tutta la battaglia legale di 7 anni con Giancarlo Magagli, togliendo tutta l’esclusiva del racconto al nuovo programma Bella Ma.