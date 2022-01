Adriana Volpe “Discorso di Alex una Supercaz*la”/ Lui “Lo dici a qualcun altro”

Il doppio ingresso di Alex Belli all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2021 ha creato scalpore all’interno del reality tra tutti i concorrenti ma soprattutto tra Delia Duran e Soleil Sorge che una volta finito il confronto con l’attore ha commentato ad Alfonso Signorini: “Non ho capito proprio niente. Mi ha solo confuso di più”.

Il comportamento di Alex Belli è stato anche ampiamente commentato all’interno dello studio e Adriana Volpe ha descritto i due confronti dell’attore dicendo: “Il discorso di Alex si riassume con una parola: Supercaz*ola”. Mentre l’opinionista parlava l’attore ha fatto il suo ingresso in studio e si è subito difeso dalle accuse dell’opinionista dicendo: “La supercaz*ola la vai a dire a qualcun altro. Io e Sole abbiamo una complicità e stiamo cercando di difendere a spada tratta questa cosa”.

Alex Belli si difende dalle accuse in studio

Alex Belli dopo essersi difeso dalle accuse di Adriana Volpe si è voluto subito rivolgere a Delia Duran per metterla in guardia dalle brutte parole ricevute in questa puntata: “Non devi permettere a nessuno di dirti una cosa del genere”.

Anche Sonia Bruganelli ha voluto esprimere la sua opinione all’attore facendo notare come, un’ipotetica relazione tra lui e Soleil Sorge non possa funzionare dicendo: “Come puoi immaginare come Alex possa stare con una come Soleil che non gli permetterebbe mai di essere trattata così” e rivolgendosi direttamente all’ex concorrente ha detto: “Tu mi piaci tantissimo e non ce l’ho con te, credo che Delia abbia sopravvalutato l’idea di gestire la situazione con te. Anche lei non sa che pesci prendere”.

