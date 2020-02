Adriana Volpe e Andrea Denver, flirt in corso?/ “La mia donna ideale!” (Grande Fratello Vip)

Flirt in corso tra Adriana Volpe e Andrea Denver? I fan del Grande Fratello Vip 2020 lo sperano e già sono pronti a tifare per la seconda coppia della casa dopo quella formata da Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia. Il pubblico del programma ha notato da un bel po’ il feeling che c’è tra i due e gli stessi si sono spesso punzecchiati nonostante i loro rispettivi impegni. La bella presentatrice, sposata dal 2008 con Roberto Parli, e lui fidanzatissimo fuori dalla casa, si sono pericolosamente avvicinati soprattutto grazie ad una gara di ballo delle scorse settimane ed è stato a quel punto che il bel modello non si è tirato indietro quando è arrivato il momento di lasciarsi andare ammettendo una sorta di debole per la bella Adriana: “Mi è capitata una partner molto gradita. Ci ho messo del mio meglio. Trovo che Adriana sia una donna bellissima. Il suo fisico è il fisico che piace a me, è la mia donna ideale nonostante la differenza di età”.

ADRIANA VOLPE E ANDREA DENVER, FLIRT IN CORSO AL GRANDE FRATELLO 2020?

Inutile dire che anche Adriana Volpe non si è di certo trattenuto ammettendo il suo debole per il modello soprattutto durante le risate che hanno fatto per mettere insieme la prova. Negli ultimi giorni i fan si sono addirittura detti pronti a scaricare i piccioncini della casa, Paolo e Clizia, a favore di loro due e lo stesso Antonio Zequila ha notato la loro sintonia: “L’occasione fa l’uomo ladro e anche la donna ladra. […] Si vede che a lei piace anche se poi ci gioca sopra però l’ormone è ormone. L’ormone è sia maschile che femminile, è unisex!”. Ciliegina sulla torta è stata la rivelazione di Andrea Denver in confessionale: “Mi sono sentito molto a mio agio, imbarazzo proprio zero, non mi sento mai in imbarazzo con Adriana… anzi! […] Io faccio il diavoletto in questa situazione”. Siamo sicuri che sia solo un gioco ma…

