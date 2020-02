Adriana Volpe, marito Roberto Parli/ “Attaccata perchè diretta, la Rusic si sbaglia”

Adriana Volpe sta vivendo un Grande Fratello Vip senza dubbio da protagonista. La nota conduttrice di casa Rai Uno ha iniziato a far parlare di se da quando ha messo piede nella casa più spiata d’Italia, e sembra aver diviso in due gli inquilini: da una parte chi la ama, e dall’altra, invece, chi la odia. Numerosi sono infatti gli amici all’interno della casa del Gf Vip, ma non mancano i nemici, leggasi Rita Rusic e Licia Nunez, con Antonella Elia che sembra essersi sensibilmente allontanata nelle ultime ore. Ma perchè molti concorrenti attaccano l’ex conduttrice de I Fatti Vostri? La risposta ce l’ha il marito, Roberto Parli, che intervistato dai microfoni del settimanale Nuovo Tv ha ammesso: “Il fatto di essere diretta e così tanto chiara porta inevitabilmente a certe dinamiche nelle relazioni …”

ADRIANA VOLPI, PARLA IL MARITO: “E’ MOLTO STIMATA”

Parli, che nella puntata di venerdì scorso era stato protagonista di un cattivissimo scherzo proprio nei confronti di Adriana, si dice comunque contento del fatto che molti inquilini hanno cercato di superare i diversi scontri avuti con la moglie, salvo comunque qualche rara eccezione. Per Parli, Adriana sta vivendo un’esperienza, al di là di tutto, felice, serena e rilassante: “Era così anche quando ci siamo conosciuti – racconta – vederla così spensierata mi ha fatto innamorare di lei per la seconda volta…”. Si torna a parlare anche della recente querelle con Rita Rusic, che ha “accusato” la Volpe di aver preso parte all’esperienza Gf Vip per trovare lavoro: “Lei dice che sta affrontando un periodo difficile perchè non lavora -. dice Parli – Ma il suo rapporto con la Rai si è chiuso solo lo scorso Giugno…E’ comunque molto stimata…”. E a proposito di lavori in tv, da qualche giorno a questa parte si vocifera che la Volpe possa condurre assieme a Michele Cucuzza (altro concorrente del Gf Vip), Mattino 5 weekend, anche se per ora non vi sono conferme ufficiali a riguardo.

