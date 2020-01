Adriana Volpe/ È rottura con Antonella Elia a favore di Fernanda Lessa? (Grande Fratello Vip)

Adriana Volpe ha deciso di prendere le distanze da tutto ciò che è accaduto negli ultimi giorni al Grande Fratello Vip 4. Da un lato l’amica Barbara Alberti, finita in ospedale, dall’altra la rottura con Antonella Elia. Un vero colpo di scena se si pensa che la conduttrice ha legato con la showgirl fin dal suo ingresso nella Casa. In seguito alla diretta dello scorso venerdì, le due donne hanno deciso di non chiarire ulteriormente. Antonellina per una volta ha scelto di non affrontare la discussione, mentre la Volpe è rimasta delle sue idee in merito al salvataggio di Fernanda Lessa. Ora che nella mente della showgirl ci sono altri ‘nemici’ da combattere, è possibile che il chiarimento che la Volpe sia passato in secondo piano per forza di cose. Senza più i suoi due sostegni a farle da spalla e considerando il vento gelido che soffia anche in direzione Rita Rusic, c’è da chiedersi se la presentatrice sceglierà a questo punto di legarsi ancora di più a Michele Cucuzza. Ormai i gruppi si sono formati e non avere altri concorrenti che proteggano in fase di nomination potrebbe rivelarsi un vero rischio.

Adriana Volpe, il giusto equilibrio in Casa

Adriana Volpe sta cercando di creare un legame con le altre donne della Casa, anche se al Grande Fratello Vip 4 si sono già formati certi gruppetti ben precisi. La conduttrice è rimasta in qualche modo fuori dai giochi e come previsto ha trovato in Michele Cucuzza la vittima perfetta. La Volpe infatti ha chiesto a Rita Rusic e Paola Di Benedetto di prestare attenzione ad un particolare: “Vi prego, quando faremo la nostra performance, di guardare solo la faccia di Michele. Tu concentrati solo su Michele”. Le espressioni del giornalista sono ormai entrate nella storia del programma, soprattutto in seguito alla gag mostrata lo scorso venerdì in diretta, per via della faccia da Ugo Fantozzi sfoggiata durante la doccia delle concorrenti più giovani. Nonostante la flebile presa in giro, fra la Volpe e Cucuzza potrebbe nascere un’amicizia più che interessante. Dopo tutto entrambi hanno bisogno di una spalla, un confidente, per riuscire a parlare di alcune zone ombrose delle rispettive vite. Perchè non unire gli intenti quindi?

