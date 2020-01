Adriana Volpe/ Video, scoppia la bomba con Barbara Alberti (Grande Fratello Vip 4)

Adriana Volpe ha vissuto un piccolo momento di tensione al Grande Fratello Vip 4: il suo legame con Barbara Alberti sembra incrinato da alcune incomprensioni reciproche. In seguito all’annuncio della produzione delle nomination a sorpresa, la scrittrice ha mostrato alcune perplessità sulle dinamiche di gioco. Questo dopo che l’intero gruppo le aveva già spiegato il funzionamento del meccanismo e motivo che ha spinto la conduttrice a sbottare contro l’amica. “Ma perché mi devi sempre attaccare, non parlo più perché se no sembra sempre un mio attacco a te”, ha detto quando Barbara ha manifestato i suoi dubbi sulla spiegazione ricevuta. La sceneggiatrice si è subito scusata, sottolineando di non volere uno scontro con lei, per poi ritornare sulla questione Giancarlo Magalli, anche se in modo sibillino. La Alberti infatti è rimasta colpita di come l’amica sia riuscita a tenere testa all’intera situazione e di come ne abbia parlato, anche se per volere della Volpe, l’argomento adesso è diventato top secret. “Devi capire che tu per me sei intoccabile, figurati se me la prendo con te, ne abbiamo già parlato, ho un’ammirazione per te sconfinata”, ha detto poi Barbara, prima di abbracciarla. Qualcosa però non quadra: parlando con Antonella Elia, la scrittrice ha manifestato dei forti dubbi sulla genuinità della Volpe, proprio per via di alcune reazioni che l’avrebbero spiazzata. Clicca qui per guardare il video di Adriana Volpe e Barbara Alberti.

Adriana Volpe, Grande Fratello Vip 4: momento di relax e…

Adriana Volpe sta vivendo dei momenti di relax nella Casa del Grande Fratello Vip 4 e il merito è anche di Patrick Ray Pugliese. Nella giornata di ieri, l’ex gieffino infatti ha deciso di fare un massaggio alla conduttrice, affermando di essere piuttosto bravo nella pratica. I suoi movimenti però hanno fatto il solletico ad Adriana, che si è lasciata scappare così qualche risatina. Un bel modo per distendere i nervi però, soprattutto alla luce del confronto acceso vissuto con Antonella Elia in seguito alle ultime nomination. La Volpe infatti è stata fra coloro che hanno preferito salvare Fernanda Lessa e mettere in rischio Carlotta Maggiorana, spingendo la showgirl a manifestare il proprio disappunto a tutto il gruppo. Le motivazioni della conduttrice sono da ricondurre anche alla scarsa conoscenza di Carlotta, ma per Antonella non ci sono scuse: “Sono pochi 4 giorni per iniziare a conoscerla, avresti dovuto iniziare prima”, le ha detto. Adriana le ha ricordato che il gruppo è folto, ma la Elia era ormai sul piede di guerra. Di fronte ai suoi toni, la presentatrice non ha potuto fare a meno di manifestare il proprio dispiacere: “Non ci fa una bella figura, non la riconosco, questa insensibilità non la riconosco”.

