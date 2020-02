Adriana Volpe eliminata?/ Chiarimento con Barbara Alberti “un senso alle tue parole” (Grande Fratello Vip)

Adriana Volpe ha deciso di sfruttare la famosa pianta di bambù per inviare un messaggio importante. Ancora in gara al Gf Vip 4, ma in nomination questa sera, la conduttrice ha scritto sul vaso con il gesso una scritta destinata alla sua bambina: “Gisele amore mio”. Intanto il marito Roberto Parli continua a supportare la concorrente dall’esterno. Non è chiaro se la clip pubblicata su Instagram solo ieri, sia allo stesso tempo un riferimento ad una frecciata fatta in passato da Giancarlo Magalli. Quest’ultimo in passato ha usato la foto di una volpe per giocare al tiro al bersaglio, sganciando un’altra delle sue perle contro l’antica rivale. Così non possiamo fare a meno di chiederci se Parli abbia voluto tenere fra le sue braccia una volpe impagliata proprio per mandare un messaggio al conduttore. Anche se il suo intento di fondo è chiedere agli ammiratori della moglie di salvarla dal televoto di oggi. “Votate la ‘Volpe’ domani ultimo giorno. Forza Adry! Voglio rasserenare tutti gli animalisti, è un reperto storico. L’unica volpe in estinzione l’ho trovata nel 2006 e l’ho tenuta per sempre. Come potete constatare sta benissimo”, scrive. Clicca qui per guardare il video di Roberto Parli. Poche ore prima invece aveva scelto di pubblicare uno scatto in cui bacia la moglie, rivelando di sentirsi un po’ malinconico. “Nella mia testa affiorano i momenti indelebili d’amore e felicità passati con te”, rivela, “mi ricordo ogni volta che mi chiedevi ‘ma tu mi ami?’. La mia risposta è sempre stata la stessa e anche oggi è ‘Per sempre’. Abbiamo un ricordo bellissimo per il nostro settimo anniversario: ’06-07-08 per sempre’. Ti amo!”.

ADRIANA VOLPE A CACCIA DEL CHIARIMENTO CON BARBARA ALBERTI

Adriana Volpe vuole sfruttare le ore a disposizione al Grande Fratello Vip 4 per cercare di chiarire quanto accaduto con Barbara Alberti. Nelle prime settimane di gioco, la conduttrice si è avvicinata molto alla scrittrice e sembrava che fra loro ci fosse un legame piuttosto saldo. Anche se le liti non sono mai mancate, così come i dubbi della Alberti confidati agli altri inquilini, riguardo alla possibilità che Adriana in realtà indossasse una maschera. In questi giorni, la Volpe è ritornata a parlare con la neo rivale riguardo a quanto avvenuto nella scorsa diretta, ritrovandosi però a prendere le proprie difese. “Tu non hai un dubbio su di te, tu pensi che tutto quello che fai sia giusto e che gli altri debbano imparare da te”, ha sentenziato la scrittrice, alleandosi così, anche se a distanza con quanto detto da Rita Rusic. “Non ho fatto niente, tu hai sempre in mente il pallino di Rita, a me sembra che in questa casa adesso ci sia una democrazia”, ha risposto invece la conduttrice. Ha negato ancora una volta di avere la possibilità di influenzare i pensieri dei concorrenti, ma Barbara è rimasta ancorata alle proprie idee: “Mi è sembrato strumentale che tu voglia apparire perfetta”, le ha detto. Non sembrava che ci fosse alcuna possibilità di risanare le ferite: la sceneggiatrice ha continuato a credere che la Volpe non la racconti giusta e al tempo stesso ha negato di seguire a ruota la Rusic. Anche se le due continuano ad essere amiche, ha detto, questo non le impedisce di pensare con la propria testa. Appena un giorno più tardi, la Alberti però ha deciso di fare una parziale marcia indietro: non rinnega quanto le ha detto, ma ha scelto di seppellire l’ascia di guerra. Tanto che alcune parole di Adriana l’hanno persino commossa: “Sono notti che non riesco a dormire bene […] Non ti posso nascondere il fatto che sono parole che mi hanno ferito tanto, però ho dato un senso”, ha detto la conduttrice, continuando a manifestare la propria stima nei confronti della scrittrice. Clicca qui per guardare il video di Adriana Volpe e Barbara Alberti

