Adriana Volpe, il retroscena di Fabrizio Frizzi commuove tutti a Boomerissima/ “Lui mi ha insegnato a…”

La nuova e quarta puntata di Boomerissima, il Battle-show tra le generazioni di Rai due condotto da Alessia Marcuzzi, vede Adriana Volpe rendere omaggio a Fabrizio Frizzi. In occasione del nuovo appuntamento TV, che vede contrapporsi tra loro i Millennials, con a capo tra gli altri l’ex Grande Fratello vip 6 Soleil Sorge, e i Boomers, team facente capo all’ex Grande Fratello vip 4 Adriana Volpe, si registra un emozionante spazio TV in ricordo del compianto conduttore Rai. Immagini che vedono la Volpe fare luce su un retroscena inedito riguardante il suo privato, che menziona Frizzi e che finisce per commuovere i presenti in studio così come i telespettatori.

Nel rendersi protagonista del tribute-moment TV, quindi, Adriana Volpe, live dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma, ricorda il compianto conduttore tv Rai che veniva a mancare a 60 anni, nel 2018, in seguito alla diagnosi choc di un tumore al cervello. Visibilmente commossa, motivando la scelta di sfida lanciata ai Millennials, l’ex Grande Fratello vip 4 quindi dichiara: “Questi studi TV sono dedicati a Fabrizio Frizzi – dichiara quindi la scelta di schierare Penso Positivo di Lorenzo Jovanotti, in ricordo del consiglio che era solito darle Fabrizio Frizzi, come persona e collega a lei vicino, nel mezzo della agguerrita competizione condivisa nello showbiz-, lui mi ha insegnato a prendere la vita con un sorriso”. Nel ricordo del suo esordio in TV a Scommettiamo che, la conduttrice rimarca: “Voglio presentarvi una canzone bellissima del 1993. Era l’anno in cui ho debuttato in televisione insieme a una persona meravigliosa. Mi aveva insegnato una cosa importantissima. Mi diceva sempre di prendere la vita con il sorriso e di pensare positivo”, sono i dettagli del commosso e commovente retroscena.

Adriana Volpe vince con la forza della memoria: la risposta di Soleil Sorge al tribute moment di Boomerissima

Un tribute moment che, intanto, manda in visibilio i telespettatori di Boomerissima, come si evince dalle annesse reaction social dell’occhio pubblico TV attivo nel web. In molti, tra gli internauti, nei commenti sulla quarta puntata di Boomerissima del 31 gennaio 2023, si dicono grati all’emozione regalata dalla Volpe. Questo, con il pensiero rivolto al conduttore dall’animo e il sorriso gentile, Fabrizio Frizzi.

La risposta di Soleil Sorge alla forza del ricordo dei Boomers? Per i Millennials, l’ex Grande Fratello vip 5 schiera una hit euro-pop di risonanza internazionale, I gotta feeling dei Black eyed peas, i quali sono tra i preannunciati ospiti TV di Sanremo 2023. Una hit che esorta a concepire ogni aspetto della vita come un bicchiere sempre mezzo pieno, perché i momenti difficili proprio come quelli belli sono importanti per la crescita personale. Insomma il think-positively di Soleil Sorge, in formato canzone, sposa fedelmente la concezione di vita maturata da Adriana Volpe su consiglio di Fabrizio Frizzi, che con il suo iconico sorriso segna la storia della TV oltre il tempo e lo spazio della sua vita.

