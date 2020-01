ADRIANA VOLPE/ La discussione con Barbara Alberti (Grande Fratello Vip)

Adriana Volpe sta vivendo i primi attriti al GF Vip 4 e in modo inaspettato è con Barbara Alberti che ha avuto qualcosa da ridire. La conduttrice infatti ha risposto male alla scrittrice e così l’ha delusa sotto certi aspetti. “Se ti ho risposto male è solamente perché voglio lasciare il passato alle spalle e vivermi l’esperienza del Grande Fratello senza pensieri”, ha detto in seguito, cercando un confronto. Adriana infatti non ha gradito che venisse rievocato ancora una volta il suo passato, soprattutto se si parla di Giancarlo Magalli, e ha approfittato del post cena per avvicinare Barbara e chiarire tutto. “Non avevo capito il motivo per cui mi avessi risposto in maniera così risentita, io avevo solo espresso la mia opinione e volevo dirti che conoscendoti mi sono ricreduta sulle notizie che erano uscite su di te”, ha detto invece la Alberti, nascondendo quanto rivelato poco prima ad Antonella Elia: crede di essere stata in qualche modo fregata dalla Volpe, per via della dolcezza con cui si è sempre posta nei suoi confronti.

ADRIANA VOLPE, IL CHIARIMENTO CON LA ALBERTI

“Io se mi permetto di parlarti in un certo modo è solo perché ti voglio trattare come tutti quanti, sei molto simile a me, so che con te posso chiarire e non voglio preoccuparmi se il mio essere senza filtri può sembrare troppo forte”, ha detto invece la conduttrice. Adriana Volpe non ha ancora messo da parte i suoi attriti con Giancarlo Magalli, anche se il caos è scoppiato di nuovo all’esterno del Grande Fratello Vip 4. La querela fatta dalla conduttrice nei confronti dell’ex collega è ritornata a essere un dibattito vivo grazie a Live – Non è la d’Urso, dove è intervenuto a favore della Volpe non solo Marcello Cirillo, ma anche Vladimir Luxuria. Quest’ultima infatti ha lanciato una provocazione: “Perché un bell’uomo, così bello e attraente come Magalli, riesce a fare televisione da così tanti anni?”.

IL CASO MAGALLI TORNA A GALLA

La risposta dei presenti, fra cui Alba Parietti, è stata immediata: “Perché è un grande professionista”. Nessun commento per adesso da parte del diretto interessato, che in passato ha fatto sentire spesso la sua voce tramite i social. Per ora Magalli non sembra aver colto la palla al balzo per ritornare a puntare il dito contro la Volpe, né quest’ultima sembra intenzionata a rispolverare la questione. Così tanto che non gradisce la curiosità di alcuni concorrenti, fra cui Rita Rusic. Anche se la conduttrice si è avvicinata molto all’imprenditrice in questi ultimi giorni, sembra che la loro amicizia potrebbe volgere verso il termine entro breve.



