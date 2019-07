Adriana Volpe, lettera di richiamo Rai/ “Non ho fatto pace con Giancarlo Magalli!”

Adriana Volpe ufficialmente in ferie, tra le pagine di Chi racconta di essere felice tra le braccia del marito ed in compagnia della figlia. “La mia più grande vittoria e quando sto con loro è un po’ come se tutto il resto passasse in secondo piano”. La conduttrice televisiva questa estate dopo San Felice Circeo andrà con la famiglia in Sardegna e subito dopo in Svizzera dove l’11 agosto festeggeranno il compleanno di Gisele, che compirà 8 anni. Con il marito, il 6 luglio, festeggerà invece, 11 anni di matrimonio. Lui vive a Monte Carlo, lei a Roma. “Quale il nostro segreto? Avere tanta fiducia. non rinunciare mai al dialogo e risolvere qualsiasi problema imparando a perdonare e a chiedere scusa. Con gli anni ho capito che non è importante la quantità del tempo passato assieme, ma la qualità. E poi Roberto è un uomo speciale. Ha la capacità di farmi sorridere, sempre”. La figlia Gisele, non soffre la lontananza dal papà: “Per lei è questa la normalità e anche se lontano, sa perfettamente che potrà contare sempre sul papà”.

Adriana Volpe, richiamo dalla Rai: “Non ho fatto pace con Magalli!”

Di seguito Adriana Volpe, dopo avere parlato della sua famiglia che tanto ama, ha svelato di avere ricevuto una lettera di richiamo da parte di Rai2, dopo aver detto la sua su Carlo Freccero (direttore di rete) ed i compensi di alcuni presentatori. “La cosa che più mi ha ferita è che quando ho provato a denunciare quello che stava accadendo, come risposta ho ricevuto una lettera di richiamo, con invito ad abbassare i toni e a evitare di parlare con la stampa. Se quest’anno non dovessi più lavorare, che messaggio darà la Rai ai suoi dipendenti e all’opinione pubblica? Guardando la mia storia si capisce perfettamente che, se denunci, si corre il rischio di essere allontanati e, infine, lasciati a casa”. Poi ha confessato di non avere fatto pace con Giancarlo Magalli: “Per quasi due anni, mi ha dato della millantatrice, raccontando in giro che non lo avevo mai querelato. Ha perseverato a denigrarmi non appena ha potuto. Basti pensare a quando, ospite da Massimo Giletti su La 7, riferendosi a me ha detto: ‘Non parlo con le bestie’”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA