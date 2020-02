Antonio Zequila/ Bufera sulle presunte molestie a Adrada Marina (Grande Fratello Vip)

Antonio Zequila ritorna nella bufera per qualcosa che sta accadendo all’esterno del Grande fratello Vip 4. Il concorrente infatti è stato accusato di molestie dalla modella Adrada Marina. Tutto risale al periodo in cui Er Mutanda lavorava come presentatore di Miss Made in Italy, edizione 2015 del concorso di bellezza. “Durante una serata mi sono esibita in un numero di danza del ventre, la mia grande passione, e lui mi ha notato”, ha detto lei al settimanale Nuovo. “Così mi ha invitato a raggiungerlo nella sua stanza d’albergo: mi ha detto che avevo talento e che voleva parlarmi di lavoro”, ha aggiunto, “Quando sono entrata nella sua stanza mi ha raccontato che conosceva molto bene Mara Venier. E ha detto che, se avessi voluto, mi avrebbe fatto partecipare a ‘Tu si que vales’. Poi ha cominciato a farmi complimenti fino a quando, tra una parola e l’altra, mi ha baciata”. Secondo Marina, l’approccio di Zequila sarebbe continuato anche di fronte al suo rifiuto. Senza considerare che all’epoca dei fatti la modella aveva appena 18 anni. In quel momento, vedendo la ragazza così turbata, Zequila avrebbe cercato di tranquillizzarla per poi provare a baciarla una seconda volta. “A quel punto sono scattata in piedi e gli ho risposto: ‘Mi dispiace, ma non sono quel tipo di ragazza’. Sono uscita di corsa dalla stanza senza nemmeno aspettare la sua reazione”, ha concluso. Sono accusa piuttosto pesanti nei confronti di Antonio, che finora non ha mai superato i limiti con le concorrenti del programma. Il discorso salterà fuori questa sera?

ANTONIO ZEQUILA A ANTONELLA ELIA: “CI SONO IO QUA CON TE”

Antonio Zequila ha deciso di rimanere al di fuori del caos che si è creato al Grande Fratello Vip 4. Anche se durante la lite fra Patrick Pugliese e Antonella Elia, ha preferito negare che lo spintone dato alla showgirl sia mai esistito. Per questo Paola Di Benedetto ha iniziato a nutrire dei dubbi nei confronti della versione della Elia: Antonio ha raccontato la verità oppure no? Qualcosa però non quadra. Soprattutto se pensiamo che subito dopo lo scontro, Er Mutanda ha deciso di dare il proprio sostegno ad Antonella. Vedendola in lacrime, l’attore infatti ha cercato di tranquillizzarla in ogni modo. “Pensa per me è una brutta giornata il 16 perché è il giorno che mio padre è venuto a mancare, eppure sorrido, è una bella giornata non ti voglio vedere giù”, le ha detto prima di abbracciarla. Antonella ha continuato a piangere, ma Antonio le ha ricordato quanto può essere forte edi carattere. “Ci sono io qua con te, stai tranquilla. Pensa anche a Pietro [Delle Piane, ndr] che ti guarda fuori”, ha aggiunto. Poi ha chiesto alla produzione di mettere una musica allegra per l’amica, facendo anche una richiesta ben precisa: “Vorrei I Was Made For Lovin’ You dei Kiss, così riprendiamo subito energia. Tira fuori la vera Antonella Elia. Tu sei l’anima della Casa, non hai neanche bisogno che te lo dica.. e domani ti faccio anche i capelli”. Parole che stonano se si pensa che poco prima la showgirl aveva tacciato Patrick di averla spinta e che proprio Zequila aveva negato tutto con gli altri concorrenti. Che cosa succederà fra lui e la Elia, caso mai tutto questo dovesse emergere nella puntata di oggi?

© RIPRODUZIONE RISERVATA