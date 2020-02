Chi è la donna in foto con Roberto Parli, marito Adriana Volpe?/ “Più giovane e…”

Roberto Parli ha tradito sua moglie Adriana Volpe? E, soprattutto, chi è la donna con la quale l’avrebbe tradita? È mistero sullo scoop lanciato dal settimanale Spy e mostrato in anteprima in diretta al Grande Fratello Vip. Della donna in questione non si conosce al momento nulla, se non quanto svelato da Alfonso Signorini. Ecco le sue parole: “È stato beccato in compagnia di una bella ragazza e molto giovane, più giovane di Adriana, e questa sera lei lo scoprirà in diretta e avrà anche modo di avere un faccia a faccia con lui”. Dunque si tratta di una donna giovane, dai lunghi capelli castani.

Roberto Parli ha tradito Adriana Volpe con una donna misteriosa?

Nelle foto mostrate in anteprima da Alfonso Signorini, Roberto Parli e la sua presunta amante sono prima in auto insieme e si baciano, poi li ritroviamo seduti ad un tavolino a parlarsi in modo fitto mentre lui le sposta i capelli dal viso. Di lei non si conosce il nome ma potrebbe anche non trattarsi di un’amante ma di un’amica o una conoscente anche della stessa Adriana Volpe. Sarà interessante scoprire quindi quali saranno le giustificazioni del marito di Adriana Volpe oltre alla reazione della conduttrice di fronte a foto simili a quelle che solo pochi giorni fa hanno visto protagonista Antonella Elia.

