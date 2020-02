Adriana Volpe “non ho mai detto di votare Rita Rusic”/ L’attacco alla Alberti, è caos

Adriana Volpe perde le staffe nella casa del Grande Fratello Vip 2020. L’ex conduttrice de I Fatti Vostri si è ritrovata a confrontarsi ancora una volta con Rita Rusic all’interno della casa. Un confronto che ha acceso gli animi del pubblico, ma anche dei coinquilini all’interno della casa visto che la Rusic per attaccare la Volpe ha lasciato intendere che avesse pilotato le nomination per farla eliminare. La Volpe subito dopo il confronto si è sfogata all’interno della casa precisando a voce alta: “trovo scorretto chi ha fatto questa cosa e l’ha fatto Rita e Barbara ed io entro a gamba tesa. E’ finto, io non c’entro niente, queste immagini non esistono, qui è un’accusa gratuita”. Adriana Volpe per smentire le accuse della Rusic di pilotare la nomination domanda a Fernanda Lessa: “io ti ho mai chiesto di votare Rita”, ma la modella replica fermamente: “non hai mai parlato di nomination”.

Adriana Volpe: “mettiamo la parola fine a tutta questa messa in scena”

Non solo, Adriana Volpe domanda anche ad Antonella Elia: “ti ho mai chiesto di votare Rita?” con la conduttrice che conferma: “no”. Allora Barbara Alberti interviene: “ma come l’altra sera l’hai detto in tv”, ma la Elia si giustifica: “no, ho detto che sei lei si è messa di mezzo per farmi fare pace con Fernanda e quando ero in puntata non avevo più la motivazione per nominarla, anche se ho sempre detto che mi dava fastidio che lei si intromettesse nella vita di tutti gestendoci un pò come burattini e facendo passare questo suo smodato desiderio di far del bene costringendo le persone a chiarirsi prima magari del dovuto”. Anche Fernanda Lessa interviene sulla questione: “tu sai che non sono un burattino e tu non ti permetteresti mai di dirmi chi votare”. Sul finale però Adriana Volpe a gran voce precisa e sottolinea ancora una volta: “possiamo dire allo studio e al pubblico così mettiamo la parola fine a tutta questa messa in scena che non so da dove sia partita, ma a questo punto penso sia partita da Rita, quindi la domanda è chiara “ho mai detto di votare Rita?” No benissimo e qui si chiude!”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA