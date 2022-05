Adriana Volpe non sarà al Grande Fratello Vip 7?/ “In arrivo nuovi opinionisti”

Adriana Volpe non riconfermata al Grande Fratello Vip 7?

Edizione nuova e nuovi opinionisti al Grande Fratello Vip. La partenza della settima edizione è prevista per settembre e ritroverà alla guida Alfonso Signorini; tuttavia ad accompagnarlo nei lunghi mesi di avventura non ci saranno Sonia Bruganelli e Adriana Volpe, opinioniste della sesta edizione. Se la Bruganelli aveva già annunciato di non voler tornare durante il programma e, successivamente, anche sui social, sull’addio della volpe arriva l’indiscrezione di Dagospia.

Giancalo Magalli e la lite con Adriana Volpe/ Finita in tribunale con una condanna...

Il giornalista Giuseppe Candela fa infatti sapere che: “A metà settembre Alfonso Signorini riaprirà la casa del Grande Fratello Vip. Si lavora al cast della nuova edizione ma si cercano anche due nuove opinioniste, Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis, aveva già fatto sapere di non voler ripetere l’esperienza. Non sarebbe della partita nemmeno Adriana Volpe, in precedenza già concorrente. Chi prenderà il loro posto? Si proverà ad alzare il livello”.

Adriana Volpe fa pagelle sul Gfvip/ "Jessica regina, Barù rimandato, e..."

GF Vip 7: Sonia Bruganelli non ci sarà

Ricordiamo che solo pochi giorni fa Sonia Bruganelli ha ufficializzato il suo addio alla poltrona di opinionista del Grande Fratello Vip. Queste le sue parole al settimanale Gente: “Al Grande Fratello mi sono messa a servizio del reality e penso che abbia avuto senso. Penso che se tornassi non sarei credibile in quel ruolo. Adesso vorrei fare cose che mi appartengono. Mi piace il mio ruolo di produttrice, ho una serie di nuove produzioni per Mediaset e le cose vanno benissimo. Dopo aver portato la mia persona al GF Vip ora porto l’acqua al mio mulino di produttrice”.

LEGGI ANCHE:

Adriana Volpe opinionista al GF Vip 7?/ "Ancora non si può dire nulla, ma Signorini…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA