Gf vip, Sonia Bruganelli fuori dal cast? / “Non sarei credibile…”

Grande fratello vip verso il ritorno in TV: parla Sonia Bruganelli

Il Grande fratello vip 6 è terminato con il trionfo di Jessica Selassiè e, intanto, si pensa già alla nuova edizione del reality dei vipponi, che potrebbe riservare una rivoluzione radicale nel format condotto da Alfonso Signorini. Anzitutto, la prima novità che si preannuncia della nuova edizione in arrivo del reality è l’assenza dallo studio di Sonia Bruganelli. La consorte di Paolo Bonolis ha infatti deciso di non candidarsi oltremodo al Grande fratello vip nel ruolo di opinionista, questo ritenendo ormai ultimato il suo compito nel format di produzione Mediaset, che l’ha vista affiancare la collega opinionista Adriana Volpe al timone del gioco della Casa più spiata d’Italia, insieme al conduttore Alfonso Signorini.

Soleil Sorge sexy "bit*h" come Britney Spears / manda il web in tilt, VIDEO

A rendere nota la scelta di Lady Bonolis è stata la diretta interessata, ai microfoni di una nuova intervista concessa al settimanale Gente. “Al GF mi sono messa al servizio del format e ha avuto un senso. Non penso che sarei di nuovo credibile nel ruolo di opinionista”, ha dichiarato l’opinionista tv.

” In tv – ha inoltre fatto sapere l’opinionista e produttrice tv– voglio fare cose che mi appartengono. Sono molto felice del ruolo di produttrice anche perché Mediaset sta dando alla mia società una serie di nuove produzioni. Mi sono prestata al GF Vip per avere una credibilità come persona, e adesso la sfrutto portando acqua al mia mulino di produttrice tv”.

Soleil Sorge, mamma Wendy all'attacco di Alex Belli/ "Smettila di dire bugie su di lei"

Sonia Bruganelli e la collaborazione con Soleil Sorge

Di recente è girata la voce di una collaborazione importante avviatasi tra Sonia Bruganelli e Soleil Sorge, e a parlarne è l’ormai ex opinionista del Grande fratello vip 6: “Ci siamo dette che faremo qualcosa insieme, ma dobbiamo ancora parlarne. Soleil è in gamba e al GF Vip si è imposta come una fuori dagli schemi”.

Insomma, a quanto pare potrebbero nascere grandi cose tra Sonia e Soleil. Sarà il tempo, forse, a tivelarci di più del loro sodalizio.

LEGGI ANCHE:

Soleil Sorge si schiera con Lulù Selassiè/ Il gesto social contro Manuel Bortuzzo

© RIPRODUZIONE RISERVATA