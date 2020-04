Adriana Volpe piange su Instagram/ “Patrick Pugliese grazie per essermi stato vicino”

Pubblicità

Adriana Volpe e Patrick Ray Pugliese regalano sorrisi ai fans con una diretta condivisa su Instagram. Ognuno dalla propria abitazione, Adriana e Patrick hanno ripercorso l’avventura vissuta nella casa del Grande Fratello Vip 2020 dove è nata la loro amicizia. I due si conoscevano già, ma non avevano mai avuto modo di approfondire come, invece, è accaduto nella casa di Cinecittà. La diretta tra i due comincia con una serie di complimenti. “Mi sei stato vicino, sei stato autentico come tutte le cose che fai”, sono state le parole di Adriana Volpe. “Ho scoperto un’Adriana che ha mille sfacettature, dalla donna che porta pace e allegria nonostante abbiano tentato di togliertele all’Adriana che sa stare agli scherzi”, spiega Patrick facendo un implicito riferimento alle varie situazioni che Adriana ha dovuto affrontare all’interno della casa. I due, poi, svelano l’esistenza di una chat su whastapp con le persone con le quali è nata un’amicizia.

ADRIANA VOLPE E PATRICK PUGLIESE ELOGIANO PAOLA DIBENEDETTO: “UNA PERSONA VERA”

Adriana Volpe e Patrick Ray Pugliese approvano la vittoria del Grande Fratello Vip 2020 da parte di Paola Di Benedetto ed elogiano la sua persona. “E’ vera, forte ed è una persona non influenzabile“, spiegano Adriana e Patrick che ribadiscono di essere diventati davvero amici. “Non vedo l’ora di prendere un mezzo e correre da te per riabbracciarti e per riabbracciare Sara perchè per me l’abbraccio è fondamentale”, dice Adriana Volpe che ammette di far fatica a mantenere la distanza di sicurezza. Patrick, però, elogia Adriana Volpe come persona e come professionista ricordando la forza che ha dimostrato nell’affrontare, anche nella casa, la difficile situazione che stava vivendo la sua famiglia senza mai perdere il sorriso. Le parole di Patrick hanno così commosso Adriana che non è riuscita a trattenere le lacrime. “Grazie Patrick per essermi stato vicino, ti voglio bene”, conclude la Volpe prima di chiudere la diretta con l’ex gieffino.



