Paola di Benedetto “Rottura tra Benji e Fede? Uno choc”/ “Adesso voglio sposarmi!”

Pubblicità

Paola di Benedetto ha vinto il Grande Fratello Vip 2020 portando a casa il titolo ma non i soldi che ha voluto dare in beneficenza. La sua uscita dalla casa però non è stata tutta rose e fiori perché anche lei, come i suoi coinquilini, non aveva ben capito cosa avrebbe trovato fuori e anche lei si è vista dare una mascherina e dei guanti per essere poi trasportata da una reclusione all’altra senza onori e senza applausi da parte del pubblico. E adesso? La pandemia e le restrizioni a cui gli italiani sono costretti non è l’unico choc che Paola di Benedetto ha dovuto affrontare in questi giorni visto che, come rivela lei stessa alle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni, è rimasta senza parole per via del fidanzato Federico Rossi e della separazione del duo Benji & Fede.

Pubblicità

PAOLA DI BENEDETTO PRONTA AL MATRIMONIO CON FEDERICO ROSSI?

Il duo ha annunciato la separazione proprio mentre Paola di Benedetto era in casa e visto che lei è rimasta sconvolta alla notizia questo significa che non era una cosa che già era nell’aria ma che è arrivata dopo: “Per me è stato un altro choc. Non me lo aspettavo. Ero rimasta che avrebbero fatto un concerto all’Arena di Verona a maggio”. Cosa sarà successo? Paola di Benedetto non lo svela visto che poi torna a parlare proprio della sua vita fuori dalla casa e con il suo Federico Rossi pensando seriamente al matrimonio: “Mai dire mai, è una cosa che vorrei fare. Non so dove o quando, ma con chi sì!”. Federico Rossi quindi è avvisato anche se per il momento non si conoscono data e luogo e lei stessa sui social ieri ha frenato un po’ rispondendo ai fan: “Con calma ragazzi”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA