Adriana Volpe rivela la sua ‘malattia’: “Non riesco a buttare niente”/ “Comprata una seconda casa per…”

Adriana Volpe e il problema dentro casa: le confessioni della conduttrice

Adriana Volpe si è raccontata nel corso di una intervista concessa al magazine Gente. La conduttrice, pronta a tornare sul piccolo schermo con una nuova avventura, si è aperta a 360° tra le pagine del magazine, dove ha confidato anche un suo piccolo problemino, che in realtà risulta essere più comune di quanto si possa pensare. “Il minimalismo non fa parte del mio stile di vita” ha rivelato Adriana Volpe che, nel corso di un’intervista esclusiva a Gente in occasione del debutto del suo nuovo format sul secondo canale “Cerchiamo te – missione lavoro“, ha confidato la sua tendenza all’accumulo. “Non vorrei più essere maniacale nell’accumulo. Non riesco a buttare via nulla. Pensi che ho comprato una seconda casa perché non sapevo dove mettere le cose!”, ha confessato la conduttrice ed ex opinionista del Grande Fratello.

Tra le colonne di Gente, Adriana Volpe ha parlato anche di amore. La conduttrice è infatti single dopo la fine del matrimonio turbolento con Roberto Parli: “Mi piacerebbe incontrare un uomo con il quale condividere interessi ed emozioni nella routine quotidiana. Anche se innamorarsi, oggi come oggi, lo ritengo un privilegio, una magia. Un uomo dovrebbe prima conquistare la mia fiducia e il mio sorriso. Mica facile! Ma chissà, mai dire mai“ ha confidato la Volpe.

Il pensiero di Adriana Volpe sul Grande Fratello

Adriana Volpe deve molto alla sua doppia parentesi al Grande Fratello Vip degli ultimi anni. Nel 2020 la conduttrice ha partecipato come concorrente al programma, ed è stata definita da molti come la vincitrice morale di quell’edizione, che fu costretta ad abbondare per la morte del suocero. Poi, nel 2022, la Volpe è divenuta opinionista del reality al fianco dell’acerrima rivale Sonia Bruganelli.

Nei mesi scorsi Adriana Volpe si era espressa, puntando il dito contro Beatrice Luzzi, la dominatrice a tutti gli effetti della corrente edizione del reality, condotto da Alfonso Signorini. In quel caso, l’attrice finì al centro di una diatriba con la collega ed ex gieffina, Jane Alexander: “Beatrice ha detto di aver rinunciato a dodici milioni al mese perchè non ne poteva più di fare la cattiva in ‘Vivere’, però lo stesso anno fai il provino per interpretare un personaggio cattivissimo in Elisa di Rivombrosa…”.adr

