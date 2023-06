Adriana Volpe/ “Vorrei un uomo capace di entrare nella mia vita in punta di piedi”

Adriana Volpe svela qual è il suo uomo ideale: “Deve farmi sorridere”

Adriana Volpe si è dichiarata single, dopo la fine del matrimonio con Pierluigi Diaco non sembra aver cercato l’amore. La storia con il suo ex marito non è terminata nel migliore dei modi, per questo la conduttrice vuole andarci con i piedi di piombo prima di innamorarsi di nuovo.

In occasione di un’intervista al settimanale Gente, Adriana Volpe ha svelato di volere un uomo accanto, tuttavia deve avere alcune caratteristiche alle quali la conduttrice non vuole rinunciare: “Sono un po’ chiusa a riccio e non incoraggio alcun tipo di avance. Vorrei un uomo capace di entrare nella mia vita in punta di piedi, rispettando i miei tempi, capace di farmi sorridere e donarmi quel pizzico di leggerezza che spesso un po’ manca“.

Stefania Orlando, ai microfoni del Corriere della Sera, si è recentemente espressa sul rapporto con Adriana Volpe: “Amiche vere, pure oggi. Anche se da giovani si vive una sorta di competizione immotivata. Io però ero sempre convinta che fossero tutte più belle e brave di me” ha affermato la showgirl.

La Orlando è anche entrata nel merito del caso che vede coinvolti Adriana Volpe e Magalli: “A momenti ha avuto ragione Adriana, a momenti Giancarlo, con cui, voglio ribadirlo, io non ho mai avuto nessun problema, anzi. Ho sempre amato la sua ironia pungente, era un numero 1 e lo è ancora. Forse con lei ha esagerato con certe frasi. Mi dispiace che non siano mai riusciti a risolvere la situazione”. Il processo per diffamazione dei due conduttori è stata rinviata ad Ottobre, in cui si riuscirà a fare luce sulla questione.

