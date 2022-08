Adriana Volpe: “Sonia Bruganelli al GF Vip 7? Basita dalla sua incoerenza”/ “Pare abbia fatto carte false…”

Adriana Volpe tuona su Sonia Bruganelli: “Il suo ritorno al GF Vip? Stendo un velo sulla sua incoerenza!”

Adriana Volpe rompe gli ultimi indugi e chiarisce una volta per tutte ciò che pensa dell’ex collega Sonia Bruganelli. Lo scorso anno opinioniste del Grande Fratello Vip, per la nuova edizione solo la moglie di Paolo Bonolis è stata riconfermata, nonostante quest’ultima avesse pubblicamente dichiarato di non volerci tornare e di volersi dedicare esclusivamente al suo ruolo di imprenditrice. Ai microfoni di Fanpage, la Volpe si è allora tolta un bel po’ di sassolini dalla scarpa.

ADRIANA VOLPE "SONIA BRUGANELLI? C'È CHI VA AVANTI PERCHÈ HA SANTI PROTETTORI"/ Lei replica e se la ride!

“Su Sonia rimango basita, posso solo dire che è un mostro di coerenza (ride, ndr). – ha esordito – All’inizio ha sputato nel piatto dove mangiava. Anche durante l’edizione che abbiamo fatto insieme si è lamentata di non volere stare lì, che le pesava, di non vedere l’ora di tornare a fare il suo lavoro.”

Crisi tra Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis?/ La rivelazione "Potrei stare meglio"

Adriana Volpe, il retroscena sul ritorno della Bruganelli al GF Vip: “Dicono abbia fatto carte false per…”

Adriana Volpe si è detta poi parecchio titubante sul fatto che Alfonso Signorini abbia insistito per averla nel cast anche al Grande Fratello Vip 7: “Siamo sicuri? C’è anche chi dice che abbia fatto carte false per essere l’unica opinionista. – ha anzi ipotizzato la conduttrice, lanciando l’ennesimo dardo infuocato contro l’ex collega – Sulla sua incoerenza stendo un velo.”

Pare inoltre che la Bruganelli abbia rifiutato tutti i tentativi della Volpe di avere un incontro di chiarimento: “Ho tentato più volte di fare un pranzo con lei. Non so quante volte l’ho invitata, ma lei è troppo occupata, troppo presa. Io sono sempre stata conciliante. – ha raccontato – In tutte le interviste, ho sempre detto quanto la stimassi professionalmente, ho sempre riconosciuto che lei è una grande imprenditrice e sa valorizzare il lavoro del marito.” Ci aspettiamo la replica di Sonia da un momento all’altro.

Davide Bonolis, figlio Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli/ È calciatore professionista, firma con la Triestina!

© RIPRODUZIONE RISERVATA