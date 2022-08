Adriana Volpe “Sonia Buganelli? C’è chi va avanti perchè ha alle spalle potenti santi protettori”/ Lo sfogo

Adriana Volpe lancia una frecciata a Sonia Bruganelli: “Ha alle spalle potenti santi protettori”

Adriana Volpe è stata opinionista della scorsa edizione del Grande Fratello Vip, insieme a Sonia Bruganelli con la quale non c’è mai stata simpatia. Numerosi i battibecchi e le frecciate al veleno tra le due che non si sono mai sopportate durante la loro esperienza al reality.

In occasione di un’intervista su Nuovo TV, la conduttrice rivela cosa pensa della sua ex collega: “Insisto: la gente, il pubblico sa che nella vita c’è chi va avanti per meritocrazia (perchè oggettivamente ha una marcia in più), chi per simpatia (meglio avere accanto uno simpatico che uno bravo ma odioso) e chi va avanti solo perchè ha alle spalle potenti santi protettori! Questa è la vita. Probabilmente a me mancano tutti e tre…” dice ironicamente la Volpe e poi riprende: “Però vedrete, vi stupirò con un bel progetto in cui credo molto, ma per ora non dico di più“.

Adriana Volpe su Orietta Berti: “Lei è un’autentica fuoriclasse”

Adriana Volpe, ai microfoni di Nuovo TV, commenta anche la nuova opinionista del GF Vip 7, Orietta Berti: “Lei secondo me è un’autentica fuoriclasse, un’artista molto amata, che abbraccia un pubblico trasversale, come ha dimostrato con la hit Mille insieme a Fedez: mia figlia lo scorso anno cantava la sua canzone. Darà di certo un valore aggiunto allo show.” E ancora: “E’ una donna straordinaria e soprattutto è molto simpatica, nota sempre importante di un programma”.

Poi la conduttrice parla anche di Giovanni Ciacci, primo concorrente del Grande Fratello Vip 7, e rivela: “Ritengo che Giovanni negli ultimi anni abbia avuto il coraggio e la forza di toccare tematiche importanti, di essere stato più volte un vero portavoce delle diversità in tema di sessualità e di genere“. Poi Adriana Volpe loda il collega per aver affrontato il tema dell’Aids: “Che Giovanni ne parli in TV credo sia un valido modo per tenere sempre alta la guardia e affrontare una tematica importante, dando la giusta informazione“.











