Adriana Volpe “sono single, ma…”/ “Ho la coscienza a posto, non ho rimpianti”

Adriana Volpe confessa a Chi: “Sono single, ma ho tanti affetti…“

Adriana Volpe si racconta a tutto tondo in una lunga e intima intervista al settimanale Chi. La conduttrice ed ex opinionista del Grande Fratello Vip ha affrontato numerosi temi, dalla sua assenza nel reality alla chiacchierata separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Ma ha anche parlato della sua sfera intima, rivelando come il suo cuore al momento sia libero: “Sono single, ma ho tanti affetti: sento l’amore di mia figlia che mi riempie il cuore, sento quello degli amici più stretti che condividono con me ogni emozione e mi hanno sostenuta nei momenti in cui stavo per cedere“.

GF VIP, Adriana Volpe like contro Sonia Bruganelli/ "Credeva di essersi liberata..."

In assenza di un uomo speciale al suo fianco, Adriana Volpe è comunque circondata dall’affetto e dagli amici, oltre che dal suo pubblico: “Per me importantissimo è l’affetto del pubblico. Le persone che mi seguono riempiono le mie giornate perché scrivono, commentano, mi mandano centinaia di messaggi e interpretano i miei stati d’animo. Una volta c’era l’amico di penna, adesso c’è l’amico di Instagram. Sento di aver trasmesso qualcosa di buono e ho la coscienza a posto, non ho rimpianti e non ho rimorsi“.

Adriana Volpe: "Nuovo fidanzato? Non lo cerco ma spero di incontrarlo"/ "Il mio ex Roberto? Momento delicato"

Adriana Volpe tra delusioni e seconde possibilità: il rapporto con le persone

Adriana Volpe ha acquisito sempre maggiori consapevolezze nel corso della sua vita, prendendo posizioni nette sulle persone che vuole intorno a sé e su quelle a cui invece ha sbarrato la strada. Nel corso dell’intervista a Chi ha parlato di seconde possibilità date e non date, in base alle delusioni ricevute: “Penso di aver dato più volte una possibilità alle persone con le quali ho avuto un confronto o uno scontro. Non chiudo la porta, non l’ho mai fatto. Con qualcuno ci sono riuscita e siamo diventati amici. Con altri no“.

Signorini: "Adriana Volpe fuori dal GF Vip? Non l'ha presa benissimo"/ "Non posso..."

Nonostante le delusioni vissute nel corso della sua vita, la conduttrice è convinta che si possa imparare una lezione di vita anche dai momenti no: “Anche nei rapporti più stretti ci può essere un momento di rottura che può diventare uno spunto di crescita. Ciascuno ha la propria unicità e per me è fondamentale la buona fede. Se mi ferisci, ma non era tua intenzione ti perdono, se però vedo che c’è la voglia di continuare allora non c’è più nessuna possibilità. Ho sempre cercato il bene in fondo al cuore delle persone e continuerò a farlo“.











© RIPRODUZIONE RISERVATA