Adriana Volpe torna in Rai dopo il Grande Fratello Vip/ “Sarà di nuovo opinionista”, ecco dove

Adriana Volpe torna in Rai: sarà opinionista a La vita in diretta

Alberto Matano lo ha annunciato a Estate in Diretta: “Quest’anno a La Vita in diretta ci sarà qualche novità al tavolo degli opinionisti”, e ora questa novità assume un volto. Stando infatti a quanto fa sapere Davide Maggio, Adriana Volpe sarà una nuova opinionista del talk show di Rai1. Dopo l’avventura al Grande Fratello Vip prima da concorrente e poi da opinionista (quest’anno non riconfermata da Signorini), Adriana dunque torna in Rai.

Adriana Volpe fa il suo ritorno da mamma Rai dopo la sua esperienza con il Grande Fratello Vip, così come è accaduto anche a Stefania Orlando prima di lei. Quest’ultima, infatti, lo scorso anno è stata tra gli ospiti fissi di Matano dopo la sua esperienza nella Casa di Cinecittà.

Non solo Adriana Volpe: il primo ospite de La Vita in diretta

La Vita in diretta apre ufficialmente i battenti lunedì 5 settembre su Rai1 con Alberto Matano confermato alla conduzione. Intanto, ancora grazie a Davide Maggio, è già nota l’ospite speciale che sarà in studio dopo la parte dedicata alla cronaca: Rita Rusic. “Vi anticipiamo inoltre che un altro personaggio passato di recente nella Casa di Canale 5 (nel 2020) sarà ospite lunedì della trasmissione del pomeriggio di Rai 1, sempre al tavolo: Rita Rusic. – scrive la fonte – Insomma, continua ad esserci abbastanza GF Vip nel pop di VID, che nella passata stagione ha più volte ospitato Stefania Orlando, un’altra “rigenerata” proprio dal reality Mediaset.” Un inizio scoppiettante per il talk show di Rai1.

