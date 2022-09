Alberto Matano e il ‘viaggio di nozze’ col marito Riccardo Mannino/ “Estate bellissima”: il retroscena

Alberto Matano e il ‘viaggio di nozze’ col marito Riccardo Mannino: il racconto a Estate in Diretta

Oggi venerdì 2 settembre 2022 Estate in diretta chiude i battenti. Da lunedì prossimo il programma condotto da Roberta Capua e Gianluca Semprini lascia spazio a La Vita in diretta, chiudendo ufficialmente la fascia estiva di Rai1. Proprio in attesa di lunedì, i due conduttori hanno dato il benvenuto ad Alberto Matano, pronto a riprendere il suo posto nel pomeriggio di Rai1. Non è mancata qualche battuta con i colleghi, poi Semprini, con un debole per il gossip, ha fatto a Matano i complimenti per il matrimonio con Riccardo Mannino.

“È stata un’estate ricca di eventi anche per te, bellissimo matrimonio, ne abbiamo viste le immagini. – ha notato Gianluca Semprini, chiedendo poi a Matano – Avete fatto il viaggio di nozze?” Sorrisi e imbarazzo in studio, poi la replica felice del conduttore: “È stata un’estate bellissima, abbiamo fatto le vacanze che abbiamo sempre fatto. Anche perché a me l’idea di viaggio di nozze mi mette proprio ansia”, ha infine scherzato.

La vita in diretta: Alberto Matano svela le novità della stagione

Come accennato all’inizio dell’articolo, Alberto Matano si prepara a riprendere le redini de La Vita in diretta. Da lunedì prenderà il posto di Roberta Capua e Gianluca Semprini e per l’occasione racconta su Rai1 quali saranno le novità della nuova edizione: “Continuità, responsabilità e passione: saremo sempre più fuori con i nostri inviati per raccontare la realtà sul campo, ci sarà qualche nuovo ospite al tavolo ma squadra che vince non si cambia!”

