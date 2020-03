Adriana Volpe/ Tra crisi e la promessa di nuovo programma tv ma c’è un mistero…(Grande Fratello Vip)

Adriana Volpe sta vivendo dei brutti momenti al Grande Fratello Vip 2020. In questi ultimi giorni si sta discutendo a lungo di una particolare conversazione che la conduttrice ha avuto con Patrick Pugliese, subito dopo essere uscita dal confessionale. “La situazione non è bella”, ha rivelato all’amico, che ha risposto con un “Ma solo una persona?”. I fan si sono preoccupati sempre di più, soprattutto per via dell’emergenza Coronavirus. Alcuni infatti temono che Adriana abbia ricevuto brutte notizie da casa e non aiuta di certo il fatto che il marito Roberto Parli sia scomparso dai social in queste ultime ore. Non possiamo dare nulla di certo: la regia ha prontamente spostato la telecamera e censurato la conversazione fra i due concorrenti, lasciando tutto nel mistero. Anche un’altra frase dei due protagonisti ha sollevato non pochi dubbi nel pubblico da casa, anche se non ha nulla a che vedere con le restrizioni sanitarie o con la pandemia. “Adriana, vieni a Milano. Ho un bel programma da darti: si chiama Mattino 5 weekend”, ha detto infatti Pugliese parlando con Adriana. Secondo una voce di corridoio diffusa da Blogo ormai quasi un mese fa, la Volpe e Michele Cucuzza sarebbero infatti in lizza per guidare il possibile appuntamento del fine settimana del programma di Federica Panicucci. I vertici starebbero valutando questa opzione e i due nomi emersi sono proprio quelli dei due concorrenti della Casa. A questo punto c’è da chiedersi se Pugliese abbia avuto modo di scoprire qualcosa di più sulla vita al di fuori del loft.

Adriana Volpe, Grande Fratello Vip: i fan notano che…

Adriana Volpe non è scomparsa dal Grande Fratello Vip 2020: in questi ultimi giorni, i fan hanno notato una certa assenza della conduttrice e hanno subito ipotizzato che fosse successo qualcosa. In realtà Adriana sta trascorrendo molto tempo in confessionale, molto di più degli altri inquilini della casa. Dopo aver parlato con marito e figlia, la presentatrice ha tenuto fede alla volontà degli autori di non farne parola con nessuno degli altri concorrenti. Patrick Pugliese però potrebbe essere a conoscenza di qualcosa: “Ha un po’ di casini seri”, ha detto ad Antonella Elia, “quando usciremo capiremo. Però da quanto ho capito è molto seria, perchè non mi dice niente, non può dirlo”. Nei primi giorni di questo mese, Roberto Parli e la figlia Gisele hanno lasciato infatti l’Italia per via della diffusione del Coronavirus. Una rivelazione che il marito della Volpe ha fatto a mezzo social, aggiungendo anche che lui e la bambina avrebbero raggiunto la Costa Rica. Questo potrebbe spiegare anche come mai, durante il flash mob gieffino con il cartellone, Adriana sia stata l’unica ad urlare a gran voce ‘Andrà tutto bene’. Una frase che ha ripetuto più di una volta, in modo sorridente e giocoso, mentre faceva una specie di angelo sulla neve (ma senza neve) in giardino. Possiamo solo fare tanto di cappello, ancora una volta, alla forza di Adriana. Anche di fronte a questi problemi, è riuscita a mantenere una parvenza tranquilla, a non cedere ai pianti e trovare pure lo spazio per divertirsi. Per esempio facendo la telecronaca della sfida a carte fra Sossio Aruta e Antonio Zequila.



