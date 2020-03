Grande Fratello Vip 2020, 17a puntata/ Eliminati e diretta: Patrick primo finalista?

ANTICIPAZIONI GRANDE FRATELLO VIP 2020 18 MARZO

Mercoledì 18 marzo, in prima serata su canale 5, Alfonso Signorini conduce la 17esima puntata del Grande Fratello Vip 2020. Esattamente come la settimana scorsa, Signorini condurrà il reality show in uno studio completamente vuoto, senza la presenza del pubblico. In dubbio la presenza di Pupo mentre quasi sicuramente non ci sarà Wanda Nara, a Parigi con la famiglia. Sarà una puntata particolare quella che andrà in onda questa sera e che arriva poche ore dopo la notizia della chiusura anticipata del reality. La finale, inizialmente fissata per il 27 aprile, è stata anticipata all’8 aprile per l’emergenza coronavirus. Anche all’interno della casa, infatti, i concorrenti sono in ansia per la situazione dell’Italia e la puntata odierna sarà anche ricca di emozioni.

IL PRIMO FINALISTA DEL GRANDE FRATELLO VIP 2020

I concorrenti del Grande Fratello Vip 2020 hanno avuto la possibilità di parlare con i propri parenti che li hanno rassicurati dopo gli ultimi aggiornamenti sul coronavirus. Le telefonate sono riusciti a rendere più tranquilla l’atmosfera nella casa dove si cerca di continuare a vivere in tranquillità. Questa sera, la puntata del Grande Fratello Vip 2020, Alfonso Signorini, mostrerà il commovente momento delle telefonate tra i concorrenti e le rispettive famiglie per poi dare il via alla puntata vera e propria. Quella di questa sera sarà una puntata importante perchè verrà ufficialmente eletto il primo finalista della quarta edizione vip del reality. Chi sarà, dunque, il primo finalista?

ANTONELLA, ADRIANA E FABIO: CHI SARA’ L’ELIMINATO?

Chi sarà l’eliminato della 17esima puntata del Grande Fratello Vip 2020? Al televoto ci sono tre grandi protagonisti del reality ovvero Antonella Elia, Adriana Volpe e Fabio Testi. Secondo i sondaggi, a contendersi la permanenza all’interno della casa dovrebbero essere la Volpe e Fabio Testi mentre Antonella Elia, per il momento, sembra sia la concorrente più votata per salvarsi. Nel bene e nel male, la Elia è in assoluto la vera, grande protagonista del reality. Antonella ha discusso con quasi tutti i compagni e, secondo il sondaggio lanciato sul forum del Grande Fratello Vip, dovrebbe salvarsi con circa il 36% dei voti. Sarà proprio lei, dunque, a salvarsi? Nel corso della serata, poi, ci sarà una seconda eliminazione in diretta.

GLI SCONTRI TRA ANTONELLA E VALERIA, TRA SOSSIO E TERESANNA

La settimana, nella casa del Grande Fratello Vip 2020 è stata animata da nuovi scontri. Oltre a quelli ormai abituali tra Antonella Elia e Valeria Marini, lo scontro più acceso è quello che ha avuto come protagonisti Sossio Aruta e Teresanna Pugliese. Tra l’ex cavaliere del trono over e l’ex tronista di Uomini e Donne è poi scoppiata la pace. “Siccome quello che sta succedendo fuori credo che sia gravissimo, tutte quelle cavolate che succedono qua dentro sono delle sciocchezze a confronto. E siccome, magari, non avrò più la possibilità di farlo, voglio farlo adesso davanti a tutti: chiedo scusa a Teresanna se ho alzato la voce”, ha detto Sossio.



