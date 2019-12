Adriana Volpe vs Giancarlo Magalli e Rai/ “Se attacchi il sistema sei un problema”

Adriana Volpe di nuovo all’attacco di Giancarlo Magalli e Rai. La conduttrice in un’intervista a “Il gioco del mondo”, programma che va in onda sull’emittente svizzera RSI La1, è tornata sulla famosa vicenda. Ha ricordato infatti che il collega si è lasciato andare a frasi e battute «diffamatorie sulla mia figura di donna, professionista e madre». Per questo ha presentato due querele e ha sollevato la questione in Rai, non suscitando la reazione che auspicava. «L’azienda invece di risolvere il problema ha considerato me un problema». Adriana Volpe ha quindi spiegato di essere stata spostata in un’altra trasmissione, che poi è stata chiusa nonostante gli ottimi dati di ascolto. «Se vai contro il sistema diventi un problema», ha tuonato la conduttrice in Svizzera. E poi ha aggiunto: «Quale donna ha il coraggio ha di denunciare se vede che chi lo ha fatto prima di lei ha subito questo percorso?».

ADRIANA VOLPE CONTRO GIANCARLO MAGALLI E RAI: L’INTERVISTA IN SVIZZERA

Ma nell’intervista Adriana Volpe ha ripercorso anche le tappe della sua carriera. Nel mondo dello spettacolo ci è entrata come modella, ma capì subito che voleva fare altro. «Il problema però è che durante le sfilate non potevo parlare, e parlare a me piace tantissimo. Meglio la tv», ha detto ai microfoni di Damiano Realini. E così ha fatto il salto in Rai, dove ha condotto programmi molto popolari a fianco di noti presentatori. Ma per lei, che ha fatto anche cinema, non sono state proprio rose e fiori, e il caso Giancarlo Magalli lo dimostra («Devono essere precedenti e certezze. A che serve parlare di protezione se nel concreto non si fa nulla?»). I fiori comunque li ha ricevuti dal Canton Ticino per il matrimonio da cui è nata una meravigliosa bambina. Nel 2008 si è infatti sposata con l’imprenditore svizzero Roberto Parli, quindi quella elvetica è una terra che conosce molto bene e a cui è indissolubilmente legata.

