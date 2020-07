Adriana Volpe Vs Giancarlo Magalli “Non riuscirai a zittirmi”/ “Non ti permetto di..”

Signori e signore è esploso il caso dell’estate e in un attimo abbiamo dimenticato anche la lettera che Lorella Cuccarini ha scritto ai suoi collaboratori parlando male di Alberto Matano. I protagonisti sono ancora loro, Adriana Volpe e Giancarlo Magalli che in un attimo hanno spazzato via quelli che sembravano essere i presupposti di una pace duratura o, almeno, del vivere felici ignorandosi a vicenda. A far alzare il polverone ci ha pensato proprio il conduttore che ieri, sui social, ha postato un emoticon con il gesto di zittire, un grande 0,9% (riferendosi allo share di Ogni Mattina) scrivendo: “Chi vuol capire, capisca. Non sto gioendo, dico solo che forse sarebbe meglio star zitta“. Il conduttore, forse capita la gravità della cosa, ha poi cancellato subito il post ma il danno ormai è fatto e oggi Adriana Volpe, in apertura di Ogni Mattina, ha risposto al suo ex collega con un arringa arrabbiata e chiara facendo nomi e cognomi e raccogliendo gli applausi di tutti.

ADRIANA VOLPE RISPONDE A TONO A GIANCARLO MAGALLI

In particolare, Adriana Volpe ha rilanciato in diretta in tv ma anche sui social scrivendo il messaggio che è arrivato dritto dritto al cuore di tutti: “Caro Giancarlo questo gesto 🤫 non me lo fai! Hai provato per tanti anni a farmi stare zitta, ma non ci sei mai riuscito e non ci riuscirai neanche questa volta”. Il discorso si sposta poi proprio sugli ascolti che non sono stati buoni sin dal debutto e che ancora sono in discesa libera. La conduttrice fa notare come anche in Rai le cose non vadano bene nonostante la differenza con Tv8: “Sai quando sono stata in silenzio ? Quando una trasmissione come i Fatti Vostri ,condotta anche da me e da Marcello, dal 9-10 % è passata, con la tua conduzione in solitaria, al 5-6% di share. Da 3 anni in costante caduta libera. Sono stata in silenzio senza paragonare una rete storica come Raidue, abituata a ben altri numeri rispetto ad una rete giovane come tv8…. I giovani vanno incoraggiati . Peccato che tu i giovani li temi. Tu caro Giancarlo con questo gesto 🤫 – sempre a voler zittire- non hai rispetto del prossimo e soprattutto delle donne E questo non te lo consento”.

Ecco il video del momento:

