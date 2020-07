Roberto Parli ad Adriana Volpe: “Zucchero e sale è la nostra unione”/ Lei risponde…

Roberto Parli dedica delle dolci parole alla moglie Adriana Volpe per il dodicesimo anniversario di matrimonio. La conduttrice ha sposato Roberto Parli il 6 luglio 2008. Quello che cade quest’anno sarà un anniversario diverso e particolare per la coppia che ha dovuto affrontare momenti difficili. Dopo essere stati lontani per la partecipazione di Adriana al Grande Fratello Vip, la Volpe e Roberto Parli sono stati colpiti da un grave lutto. La perdita del padre di Roberto ha messo a dura prova l’unione tra la conduttrice e il marito come ha spiegato lei stessa in un’intervista rilasciata ai microfoni di Intimità. “È vero che la nostra famiglia è stata messa in ginocchio. Abbiamo vissuto momenti delicatissimi per via della morte di mio suocero: è stato difficile mantenere l’equilibrio psicofisico…Devo però anche ammettere che mi hanno stupito molto alcuni comportamenti di mio marito durante il Grande Fratello […] Pura follia pensare o insinuare che tra noi possa esserci stato qualcosa, però la gelosia di Roberto ha avuto la meglio e ha sicuramente fatto un pochino traballare il nostro rapporto che di gelosia non è mai vissuto“, ha spiegato la Volpe.

ROBERTO PARLI E ADRIANA VOLPE: LA DEDICA PER L’ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO

Adriana Volpe e Roberto Parli sono riusciti a superare gli ultimi, mesi difficili ed ora sono pronti per festeggiare il dodicesimo anniversario di matrimonio. Con qualche giorno d’anticipo, infatti, Parli ha pubblicato una foto di coppia sul proprio profilo Instagram sotto la quale si è lasciato andare ad una dichiarazione d’amore per la moglie. “Montecarlo 03.07.08, il primo sì e lunedì 06.07.20, saranno 12 anni dal vero sì a Roma!!! Zucchero, sale e pepe questa è la nostra unione! Buona Anniversario amore”, ha scritto Roberto. La risposta di Adriana non è tardata ad arrivare. “Aspettando il 6/07/2008”, ha scritto la Volpe. “Sì possiamo tanto aspettare era 12 anni fa, non si torna indietro”, ha risposto Roberto a cui la Volpe ha ricordato il motto della loro unione. “Il motto è sempre stato 06/07/08 per un amore sempre in crescita”, ha concluso Adriana.







