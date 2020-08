Adriano Bonaiuti/ Incidente in bici per il preparatore dell’Inter: condizioni gravi

Gravissimo incidente stradale per Adriano Bonaiuti, 53enne ex portiere e ora preparatore dei portieri dell’Inter, ruolo che ricopre fin dal 2013: Bonaiuti ha avuto ieri, domenica 23 agosto 2020, un incidente piuttosto grave mentre si allenava in bici a Grottammare, in provincia di Ascoli, dove vive da anni. Stando a quanto finora appreso dalle varie testate, Adriano Bonaiuti – che era appena rientrato dalla Germania dopo la sfortunata finale di Europa League persa dall’Inter per 3-2 venerdì sera contro il Siviglia – sarebbe finito contro la parte posteriore di una Toyota Rav 4 che stava uscendo in retromarcia da un cancello mentre scendeva verso la statale Adriatica. L’impatto è stato violentissimo: Bonaiuti ha sfondato il lunotto posteriore della macchina ed è poi volato sull’asfalto, perdendo conoscenza.

ADRIANO BONAIUTI IN CONDIZIONI GRAVI DOPO L’INCIDENTE

Soccorso dai medici arrivati a bordo dell’elicottero, il preparatore dei portieri nerazzurro è stato rianimato e poi trasferito all’ospedale Torrette di Ancona, dove Bonaiuti si trova tuttora ricoverato in condizioni molto delicate e ancora gli ultimi aggiornamenti parlano di condizioni di salute che permangono gravi. La notizia si è diffusa innanzitutto nelle Marche, tanto che il primo club a mostrare solidarietà ad Adriano Bonaiuti è stata la Sambenedettese, che questa mattina ha condiviso sul proprio profilo Facebook una foto di Buonaiuti con la maglia rossoblù (indossata fra il 1985 e il 1989) e il commento “Forza Adriano”. Nato a Roma il 7 maggio 1967, Adriano Bonaiuti ebbe una lunga carriera da portiere, nella quale si legò soprattutto al Padova con cui giocò per cinque stagioni fra il 1991 e il 1996, poi da preparatore dei portieri ha lavorato per Udinese, Roma e Inter, dove è approdato nel 2013 ritrovando Samir Handanovic che aveva già allenato in Friuli e rimanendo in nerazzurro per ben sette stagioni, collaborando con numerosi allenatori.



