Adriano Celentano “Basta con la dittatura dei talk show sui no vax”/ “Non imparziali”

“Basta con la dittatura dei talk show sui no vax”. È con queste parole che Adriano Celentano torna a dire la sua su una vicenda sempre più delicata, soprattutto in queste ultime settimane. Il cantante lancia questo appello che accompagna un video pubblicato sui suoi profili social, e sottolinea quella che per lui è ormai una totale imparzialità tra no e pro vax. “Cari conduttori di talk show, avete il compito di essere amorevolmente imparziali tra chi si vaccina e chi non si vaccina”, dice Celentano prendendosela con i talk show, a suo avviso, ormai determinati a silenziare i no vax.

Una posizione, quella del celebre cantante, destinata a far discutere, come spesso accade quando si esprime su argomenti così scottanti. Sui social, c’è chi ha però elogiato il cantante per questa sua presa di posizione: “C’è bisogno di onestà e Tu signor Celentano sei l’onestà fatta persona! È una rarità avere il coraggio di dire quello che è giusto e Tu ce l’hai!”, ha scritto una utente.

Nei giorni scorsi Adriano Celentano si è giù esposto sul tema, prendendo a riferimento Enrico Mentana, reo di aver escluso i no vax ed aver tolto loro la voce nel suo telegiornale. Postando un video che lo vede protagonista, Celentano ha dunque scritto: “Bisogna essere amici di quelli che hanno paura”, poi il commento fuori campo del cantante: “Anche tu hai paura, altrimenti non ti saresti vaccinato. È assurdo instaurare una guerra tra paurosi”, ha dunque sottolineato. Anche in quel caso sono stati tantissimi ad elogiarlo per le sue parole fuori dal coro.

