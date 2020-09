Adriano Celentano e Claudia Mori, genitori Rosalinda/ Saranno ospiti a Ballando?

Adriano Celentano e Claudia Mori saranno ospiti a sorpresa di Ballando con le Stelle 2020? La domanda è d’obbligo e circola con insistenza sui gruppi social dedicati al talent di Rai 1. Niente è escluso, anche se appare improbabile che il Molleggiato e la sua intramontabile consorte possano fare una piccola incursione nel programma. Anche se fra i concorrenti, va ricordato, c’è anche la figlia Rosalinda Celentano. Quest’anno tra l’altro la coppia ha festeggiato 56 anni di matrimonio, pieno d’amore e tanti lavori insieme. In passato magari ci sono stati dei momenti un po’ oscuri, come il tradimento che Adriano ha fatto negli anni Ottanta, finendo fra le braccia di Ornella Muti. Un gossip emerso ormai nel 2014, ma che ancora oggi è fra i più chiacchierati sul web. Questo non impedisce però al cantautore di occuparsi di politica e commentare tutto ciò che accade nel nostro Paese. “Caro De Benedetti, stavolta con Berlusconi non mi sei piaciuto per niente. Eri stonato e fuori tempo”, ha detto infatti pochi giorni fa, rimproverando Carlo De Benedetti per aver definito Silvio Berlusconi come “L’Alberto Sordi della Repubblica Italiana”.

Adriano Celentano e Claudia Mori, cosa li differenzia da Rosalinda?

Adriano Celentano e Claudia Mori non sono di certo i più attivi sui social, come la figlia Rosalinda Celentano del resto. La neo concorrente di Ballando con le Stelle 2020 è approdata solo di recente su Instagram, mentre il padre ha lanciato da più tempo il suo account L’Inesistente. Pochi post che risuonano però come macigni. Come l’ultimo, in cui si è rivolto al premier Giuseppe Conte e con cui ha voluto dare un’importante lezione sul razzismo presente nel nostro Paese. La storia di Vicki, condivisa da Celentano, si rifà a quanto accaduto all’inizio dello scorso agosto, quando un ragazzo senegalese è stato picchiato da un padre di famiglia mentre si trovava in spiaggia, a Castiglione della Pescaia. Il video di Adriano però assume il punto di vista del figlio dell’aggressore, che in seguito alle urla e alla violenza, ha fermato il padre. “Dobbiamo tornare bambini se non vogliamo svegliarci assassini”, sottolinea il cantautore nel post.

Video, Tornare bambini





